櫃買指數連6紅 創下3年半來新高點

櫃買指數今天延續多日來多頭氣勢，在漲價題材、3D、被動元件、AI等相關族群及具題材個股強勢領軍下，開高震盪後一路走高，尾盤以上漲1.09點，152.27點作收，漲幅0.72%，幾乎是收在最高點，創下2014年7月，約3年半來新高點，率先上市指數越過前波高點，表現再度強過上市公司，農曆年前中小型股作夢行情熱絡。

（中央社記者韓婷婷台北4日電）台股今年開紅盤以來氣勢如虹，飆出連續6根紅K棒，中小型股的櫃買指數氣勢不輸上市公司，同樣交出連6紅佳績，今天再度價量齊揚以152.27點越過前波新高，創下3年半來新高點。

今天上櫃市場盤面表現，有併購題材的美磊人氣最旺，漲停價新台幣69.9元、高掛22.14萬張買單排隊，帶動被動元件相關類股漲勢，包括佳邦、九豪、雷科、立敦等個股都有不錯表現。

智捷、元勝、風青、長華科、友威科、利機、英格爾、前鼎、華容、華電網也都亮燈漲停。

類股表現以電通類股的1.65%漲幅最高，半導體類股漲幅1.48%居次，通信類股的1.44%第三，電子零組件上漲1.13%漲幅也不錯；化學類股下跌0.68%表現最弱。

2017年上櫃市場全年指數大漲18.65%，表現優於上市的15.01%，主要由於2016年呈現下跌走勢，2017年在當沖交易及大戶積極進場資金效應下，帶動中小型股價量齊揚進行補漲，2017年下半年漲勢更甚上半年，其中穩懋及環球晶都是盤面亮點。

今年以來被動元件、3D、AI、遊戲類股及跌深個股都是人氣聚焦所在，今天持續帶動櫃買指數強勢攻高、越過前波高點，點燃元月行情。1070104