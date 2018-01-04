美洲原住民祖先從何來 古嬰遺骸解謎

（中央社巴黎3日綜合外電報導）今天發表的基因組研究指出，約1萬1500年前在美國阿拉斯加州過世的一名女嬰屬於一個先前不為人知的族群，而科學家發現這個族群，將有助進一步了解美洲族群的出現及散布狀況。
藉由解讀這名女嬰的基因指紋，科學家能回顧第一批征服新大陸的人類歷史淵源，並推斷他們可能是在約2萬年前遠從西伯利亞而來。
阿拉斯加大學研究人員波特（Ben Potter）告訴法新社：「這項研究提供第一個直接基因組證據，顯示所有美洲原住民祖先都可以追溯到上個冰河時期的同個族群源頭。」
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，科學家2013年在阿拉斯加州上陽河（Upward Sun River）考古遺址挖出一具嬰兒遺骸，波特和研究團隊接著分析這名嬰兒的DNA。
波特說，當地原住民將她取名為「日出女孩」（Xach'itee'aanenh T'eede Gaay），而她的基因組「提供前所未有的窗口，讓人一窺她族群的歷史」。
研究團隊原以為，女嬰基因輪廓會與已知美洲原住民族群的相符，但卻發現女嬰屬於一個全新族群，科學家並將此族群命名為「古白令人」（AncientBeringians）。
波特說：「在這份研究之前，我們並不知道古白令人的存在。」
女嬰的基因組成也揭開了她的族群和美洲原住民的共同祖先的身分。
研究團隊將這個共同祖先或「族群源頭」稱為美洲原住民祖靈（Ancestral Native Americans），約3萬6000年前出現在目前俄羅斯所在地，接著與東亞人分離。
美洲原住民祖靈在亞洲大陸停留數千年，2萬年前分裂成兩個族群，其中之一就是古白令人。
約在同個時期，第一批人開始透過所謂的「白令陸橋」（Bering Land Bridge）遷往美洲，當時阿拉斯加州和西伯利亞之間是廣闊乾陸地。約1萬8000年前，也就是上個冰河時期末，冰河融化、海平面上升，導致這片乾陸地沉入水中。（譯者：中央社周莉芳）1070104