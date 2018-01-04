NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈思覺失調迷途　人臉辨視系統助返家遺傳到自己基因　陳偉殷小孩超好動理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

美洲原住民祖先從何來 古嬰遺骸解謎

中央社2018/01/04 15:06
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴黎3日綜合外電報導）今天發表的基因組研究指出，約1萬1500年前在美國阿拉斯加州過世的一名女嬰屬於一個先前不為人知的族群，而科學家發現這個族群，將有助進一步了解美洲族群的出現及散布狀況。

藉由解讀這名女嬰的基因指紋，科學家能回顧第一批征服新大陸的人類歷史淵源，並推斷他們可能是在約2萬年前遠從西伯利亞而來。

阿拉斯加大學研究人員波特（Ben Potter）告訴法新社：「這項研究提供第一個直接基因組證據，顯示所有美洲原住民祖先都可以追溯到上個冰河時期的同個族群源頭。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，科學家2013年在阿拉斯加州上陽河（Upward Sun River）考古遺址挖出一具嬰兒遺骸，波特和研究團隊接著分析這名嬰兒的DNA。

波特說，當地原住民將她取名為「日出女孩」（Xach'itee'aanenh T'eede Gaay），而她的基因組「提供前所未有的窗口，讓人一窺她族群的歷史」。

研究團隊原以為，女嬰基因輪廓會與已知美洲原住民族群的相符，但卻發現女嬰屬於一個全新族群，科學家並將此族群命名為「古白令人」（AncientBeringians）。

波特說：「在這份研究之前，我們並不知道古白令人的存在。」

女嬰的基因組成也揭開了她的族群和美洲原住民的共同祖先的身分。

研究團隊將這個共同祖先或「族群源頭」稱為美洲原住民祖靈（Ancestral Native Americans），約3萬6000年前出現在目前俄羅斯所在地，接著與東亞人分離。

美洲原住民祖靈在亞洲大陸停留數千年，2萬年前分裂成兩個族群，其中之一就是古白令人。

約在同個時期，第一批人開始透過所謂的「白令陸橋」（Bering Land Bridge）遷往美洲，當時阿拉斯加州和西伯利亞之間是廣闊乾陸地。約1萬8000年前，也就是上個冰河時期末，冰河融化、海平面上升，導致這片乾陸地沉入水中。（譯者：中央社周莉芳）1070104

三大法人買超台股71.85億元櫃買指數連6紅 創下3年半...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan