美洲原住民祖先從何來 古嬰遺骸解謎

（中央社巴黎3日綜合外電報導）今天發表的基因組研究指出，約1萬1500年前在美國阿拉斯加州過世的一名女嬰屬於一個先前不為人知的族群，而科學家發現這個族群，將有助進一步了解美洲族群的出現及散布狀況。

藉由解讀這名女嬰的基因指紋，科學家能回顧第一批征服新大陸的人類歷史淵源，並推斷他們可能是在約2萬年前遠從西伯利亞而來。

阿拉斯加大學研究人員波特（Ben Potter）告訴法新社：「這項研究提供第一個直接基因組證據，顯示所有美洲原住民祖先都可以追溯到上個冰河時期的同個族群源頭。」