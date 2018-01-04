〈宏達電轉運〉新機準備上路 中階機先為U12暖身

宏達電 (2498-TW) 今年迎來轉機，布局已 2 年多的虛擬實境 (VR) 可望擴大市占，新推出的 Vive Focus 在中國銷售傳出佳績，在智慧手機部分也是積極準備中，預計在 1 月 15 日發表中階新機，市場推測應是 U11 Eyes，預先為今年的旗艦機 U12 暖身，加上手機部分團隊出售給 Google 的交易可望在首季完成，本業加業外收益今年業績表現可期。

近年來宏達電在智慧手機的布局上不再走以往的機海策略，今年也將是精兵布局，產品線將含蓋高中低各價格帶，每款產品的銷售週期也將互相銜接，今年開春將先以中階機暖身，市場預期 U11 Eyes 將正式問世。