即測即評技能檢定 15日起受理報名

（中央社記者余曉涵台北4日電）勞動部發展署今天發出新聞稿表示，即測即評及發證技能檢定15日起到10月15日受理報名。107年度辦理職類，包括保母人員等73個丙（單一）級職類與電腦軟體應用等6個乙級職類。

為了服務更多民眾及提供便捷檢定服務，協助應檢人取得技術士證，增加就業機會，勞動部勞動力發展署技能檢定中心推廣「即測即評及發證技能檢定」，今年度相關簡章從1月8日起至10月15日止在7-11便利商店及各承辦單位發售，受理報名期程自1月15日起至10月15日止。

發展署表示，為增加民眾參與技能檢定的管道，持續推動即測即評及發證技術士技能檢定，目前全國各地（包括金門及離島地區）共有170個即測即評及發證技術士技能檢定承辦單位，提供「簡章販售、報名、測試、發證」單一窗口全功能的快速檢定服務。