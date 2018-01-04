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即測即評技能檢定 15日起受理報名

中央社2018/01/04 15:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北4日電）勞動部發展署今天發出新聞稿表示，即測即評及發證技能檢定15日起到10月15日受理報名。107年度辦理職類，包括保母人員等73個丙（單一）級職類與電腦軟體應用等6個乙級職類。

為了服務更多民眾及提供便捷檢定服務，協助應檢人取得技術士證，增加就業機會，勞動部勞動力發展署技能檢定中心推廣「即測即評及發證技能檢定」，今年度相關簡章從1月8日起至10月15日止在7-11便利商店及各承辦單位發售，受理報名期程自1月15日起至10月15日止。

發展署表示，為增加民眾參與技能檢定的管道，持續推動即測即評及發證技術士技能檢定，目前全國各地（包括金門及離島地區）共有170個即測即評及發證技術士技能檢定承辦單位，提供「簡章販售、報名、測試、發證」單一窗口全功能的快速檢定服務。

107年度辦理職類，包括：保母人員、照顧服務員、中餐烹調及門市服務等73個丙（單一）級職類與電腦軟體應用、電腦硬體裝修及數位電子等6個乙級職類。

另外，發展署表示，年度內各承辦單位各梯次同時受理免試術科者報名參加學科測試，包括冷凍空調裝修等120個丙（單一）級職類；乙級免試術科測試除賡續辦理冷凍空調裝修等47個職類外，並新增「鍋爐操作」、「升降機裝修」及「下水道設施維護」等24個乙級職類，提供近3年度內取得該等乙級職類術科測試及格成績者（即免試術科者）學科測試檢定服務。1070104

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