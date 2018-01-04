杜特蒂任期延長話題 在菲引發議論

同日，眾議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）也在電視台受訪中說，如果改制工程於今年推動，則不排除取消明年的期中選舉。

菲律賓國會今年將啟動修憲工程，將菲國政體從總統制改為聯邦制，參議長皮曼德爾（AquilinoPimentel III）昨天表示，視新版憲法何時通過以及過渡時期條款而定，杜特蒂的任期可能會被延長。

（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）2018年才剛開始，菲律賓總統杜特蒂是否會因修憲改制而延長任期的話題就浮出檯面，引起各方議論，吹皺菲國政壇一池春水。

皮曼德爾是執政黨「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）的總理（President），杜特蒂是黨主席（Chairman），阿爾瓦雷茲則是PDP-Laban秘書長。

反對派參議員潘吉里納（Francis Pangilinan）今天向媒體表示，他聽到風聲說，菲國政體改制的過渡時期將長達10年，這10年間都不會舉辦選舉，從總統到參議員、眾議員都會留任，地方官員則由總統指派。

參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）指稱，執政黨修憲改制的背後真正目的，看來是一些政府人物延長任期的自肥措施。

部份民眾及評論人士擔心，總統延長任期將導致前總統馬可仕的獨裁統治重演，尤其是杜特蒂似有強人傾向。

面對排山倒海的輿論，阿爾瓦雷茲今天否認杜特蒂任期將獲延長，稱這是反對陣營企圖製造混亂、阻撓政府平順過渡到聯邦制的說法。

他說：「這只是反對陣營的策略，總統很明確地說過，他將於2022年卸任，甚至新版憲法、新體制若需要總統提早卸任，他也會很樂意地做到，他已經很疲憊了。」

菲國眾議院將於15日復會，討論以成立制憲議會（Constituent Assembly）模式修憲改制的事宜，希望趕在今年5月里長選舉時順便舉辦公投，讓人民決定國家的未來。

但觀察人士認為，修憲改制是大工程，不太可能於5月以前完成。此外，執政與反對陣營也都在各自測試民眾與輿論反應，以決定下一步怎麼走。

杜特蒂是於2016年6月上任，任期將於2022年結束。他在競選時就已主張修憲改制，認為這是解決南部分離主義、叛亂問題及提振經濟的最好辦法。

現年已經72歲的杜特蒂也說過，只要修訂出好的憲法，他願意隨時下台。1070104