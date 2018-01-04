蓮霧農捐樹供認養 助17歲植物人首次出遊

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東蓮霧農王瑞雄捐100棵蓮霧樹給創世基金會屏東分院做為服務植物人基金，並安排從未出遊過的17歲院民翰翰到他的蓮霧園踏青，摸到樹上的蓮霧，翰翰燦爛得笑開了。
以種植黑金鋼蓮霧聞名、人稱「蓮霧雄」的王瑞雄在里港鄉種植蓮霧27年，所種植的黑金鋼蓮霧曾經在台北拍賣市場創下1公斤（5顆蓮霧）新台幣3700元的天價。
王瑞雄從民國102年首次推動認養蓮霧樹幫助植物人活動至今，累計號召超過200位認養人，募集了近300萬的服務經費，每一年他都捐出100棵蓮霧樹供民眾認養，去年因蓮霧減產沒有辦認養活動，今年第3度再捐出100棵蓮霧樹供認養。
王瑞雄說，希望今年能超過400位認養人，幫助到更多創世的植物人，目前已獲藝人許富凱、陳子強等45位善心人士響應。
王瑞雄和創世屏東分院今天特地安排翰翰到蓮霧園踏青，號召民眾加入認養活動，創世社工表示，17歲的翰翰7個月大時，腦部重創導致多重障礙，呈現類似植物人狀態，母親早逝，一直由父親支撐著在安養機構的費用，去年進入創世屏東分院安養，因為安養費用減輕很多，家裡才終於有了第一台電冰箱。
一直在安養機構的翰翰今天是他人生中首度出遊，王瑞雄特別把他推到蓮霧樹下，並把蓮霧摘下送到翰翰嘴邊，一碰觸到蓮霧，翰翰笑開了。
王瑞雄說，這次的活動取名「愛相蓮III」，代表他第3次發起認養蓮霧樹的公益活動。創世屏東院院長林艾樺說，認養一棵蓮霧樹1萬2000元，認養民眾可索取蓮霧採收券，或是也可響應黑金剛A級水蜜蓮霧義賣，一盒730元，每盒約2公斤，收入全數作為創世屏東分院植物人安養、居家照顧雙軌服務經費。1070104