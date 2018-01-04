蓮霧農捐樹供認養 助17歲植物人首次出遊

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東蓮霧農王瑞雄捐100棵蓮霧樹給創世基金會屏東分院做為服務植物人基金，並安排從未出遊過的17歲院民翰翰到他的蓮霧園踏青，摸到樹上的蓮霧，翰翰燦爛得笑開了。

以種植黑金鋼蓮霧聞名、人稱「蓮霧雄」的王瑞雄在里港鄉種植蓮霧27年，所種植的黑金鋼蓮霧曾經在台北拍賣市場創下1公斤（5顆蓮霧）新台幣3700元的天價。

王瑞雄從民國102年首次推動認養蓮霧樹幫助植物人活動至今，累計號召超過200位認養人，募集了近300萬的服務經費，每一年他都捐出100棵蓮霧樹供民眾認養，去年因蓮霧減產沒有辦認養活動，今年第3度再捐出100棵蓮霧樹供認養。