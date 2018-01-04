台中花毯節展環保成果　花現6R環保藝術作品特展

台中國際花毯節迄今造訪累積人次已突破130萬，展期至1月7日止，為宣導環境教育的重要，結合環保局辦理「花現6R」特展，展出以廢汽車排氣管和廢電風扇組成「少廢氣多芬芳」、寶特瓶回收再製世界盃足球衣、環保袋等作品。

花毯節不僅能夠賞花，也能進一步了解台中市推動環境永續的努力，市府環保局舉辦「花現6R」特展，展出7件大型環保藝術作品，包括廢汽車排氣管和廢電風扇組成作品「少廢氣多芬芳」等，活動僅剩4天，提醒民眾把握機會。

環保局長白智榮表示，「6R」代表從源頭減量(Reduce)、重複使用，同時透過維修，延長產品壽命，並以拒用一次性用品行動，回收及再利用，將廢棄物再製成有用物品，落實循環經濟；最後將已封閉掩埋場土地復育再生，打造都市林綠廊。

白智榮指出，台中市連續6年資源回收績效獲得金質獎，106年1至10月資源回收率達52.68%，月平均資源回收量約3萬8,000公噸，月平均減碳量約7萬8,000公噸，並率先全國推動綠色包裝認證標章等十大創新政策，率先全國訂定底渣資源化產品使用管理自治條例，已媒合使用約4萬5,000公噸，減少土石資源開採。

觀旅局長陳盛山也感謝慈濟等環保志工的協助，花毯節期間輪流宣導並執行垃圾分類，有效降低垃圾量。