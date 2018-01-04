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娛樂

小嫻婚變後首發聲　坦言「對愛情沒信心」

記者吳維書／台北報導2018/01/04 15:32
▲小嫻透露自己相信愛，但現階段不相信愛情。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）
▲小嫻透露自己相信愛，但現階段不相信愛情。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

藝人小嫻前一陣子遭遇婚變，今（4）日出席太和殿麻辣湯底禮盒記者會，她看起來依然消瘦，但氣色相較前些天已經相當好了。小嫻受訪時，透露自己「哭的那段時間已經過了」，更坦言，「我相信愛，但對於愛情沒信心。」

小嫻提及自己的通告量與婚變前其實差不多，現階段她會把自己當作「YesMan」，但對於代言商品還是會先試用，過了自己這關，才會合作。前陣子很多報導指出，小嫻與何守正這段婚姻中，遭遇最大的難關是「不孕」，詢問她對於生子是否還有追求？她直言，「生小孩這件事對我來說已經放下了。」記者聞言，詢問下個對象如果在意怎麼辦？她沉默幾秒才開口，「如果到時候這個又成阻礙，兩邊都要溝通吧。」


▲小嫻婚變後首度公開現身活動，分享過年開運麻辣鍋。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

她表示和何守正已沒聯絡，雙方只透過律師對話，但如果何守正之後被爆出新對象呢？小嫻聞言微微一笑，回答得大方，「一定要祝福，但現在還沒辦法，感情走到後來分開了，彼此祝福是一定要的，只是大家努力的速度不一樣。」對於感情，她似乎真的看開了。小嫻透露自己目前的狀態，「我相信愛，但對於愛情沒信心。愛就是身邊親友給我的關懷，我知道他們一直都在，但對於愛情，現階段我真的沒信心，可能要幾年吧。」訪問最後，記者忍不住確認何守正到底是鑲黃旗還是正黃旗？小嫻聞言大笑，沒有接話。

關鍵字小嫻小嫻婚變何守正太和殿麻辣湯底禮盒記者會
小嫻新年新希望　勇於嘗試新事物陳喬恩酒駕交保　遭宅神開酸

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