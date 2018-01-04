小嫻婚變後首發聲　坦言「對愛情沒信心」

藝人小嫻前一陣子遭遇婚變，今（4）日出席太和殿麻辣湯底禮盒記者會，她看起來依然消瘦，但氣色相較前些天已經相當好了。小嫻受訪時，透露自己「哭的那段時間已經過了」，更坦言，「我相信愛，但對於愛情沒信心。」

小嫻提及自己的通告量與婚變前其實差不多，現階段她會把自己當作「YesMan」，但對於代言商品還是會先試用，過了自己這關，才會合作。前陣子很多報導指出，小嫻與何守正這段婚姻中，遭遇最大的難關是「不孕」，詢問她對於生子是否還有追求？她直言，「生小孩這件事對我來說已經放下了。」記者聞言，詢問下個對象如果在意怎麼辦？她沉默幾秒才開口，「如果到時候這個又成阻礙，兩邊都要溝通吧。」