坎城影展評審團主席 凱特布蘭琪出馬

坎城影展主席勒斯鳩（Pierre Lescure）及總代表佛里莫（Thierry Fremaux）發布聯合聲明說：「我們很榮幸能邀請到如此少見、獨特，才華洋溢又深具信念的藝術家。」

法新社報導，48歲澳洲籍的凱特布蘭琪曾是奧斯卡女主角、女配角雙料得主，她將成為第12位擔任坎城影展（Cannes Film Festival）評審團主席的女性。這場電影盛事會在5月8日揭開序幕。

（中央社坎城4日綜合外電報導）坎城影展主辦方今天宣布，好萊塢女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）將擔任今年的評審團主席。影業爆出一連串性騷擾指控後，她在本週參與對抗職場性騷擾運動。

「今年秋天與彼此的談話讓我們相信，她將是一位全心投入的主席，也會是個熱情洋溢且無私的觀眾。」

去年，好萊塢製片大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）遭爆性騷醜聞，針對娛樂圈、政壇和媒體業有權有勢男性的指控隨之傾瀉而出，而今選擇凱特布蘭琪為評審團主席，別具避免性別歧視上的意義。

溫斯坦遭100多人指控性侵和強暴，與他合作過「因為愛妳」（Carol）等多部電影的凱特布蘭琪，是第一批站出來撻伐他的女星之一。

她在元旦當天加入梅莉史翠普（Meryl Streep）和珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）的行列，發起「時間到了」（Time's Up）運動，以解決職場普遍存在的性騷擾文化。

這個行動敦促企業、政府機構甚至美國的聯邦法院系統，重新審視內部性騷擾防治政策。（譯者：中央社梁元齡）1070104