防制龍發堂疫情 高市檢驗潛伏結核菌感染

為加速防制阿米巴痢疾、結核病疫情擴大，高雄市衛生局調派醫護人員，今天起到龍發堂對全堂住民做潛伏結核菌感染檢驗，不過，雙方因故發生爭執。

去年7月起，龍發堂陸續發生阿米巴痢疾、結核病疫情，感染人數分別有32例、6例。市府在去年底公告龍發堂為阿米巴痢疾與結核病的法定傳染病流行地點，並已轉出150名堂眾到醫療機構治療安置，目前還有堂眾353名。

（中央社記者王淑芬高雄4日電）龍發堂為阿米巴痢疾與結核病的法定傳染病流行地點，高雄市政府衛生局今天派員展開堂眾潛伏結核菌感染檢驗，疾病管制處長潘炤穎指出，將對陽性反應者投藥及疫情防制。

龍發堂秘書李芳玲告訴中央社記者，醫護人員到堂要對堂眾抽血5管，未交代是做何用途。她質疑一般抽血是3管，醫護未說明血液檢測項目或使用途徑，是雙方爭執的起因。

潘炤穎則表示，市府盼抽檢建立基礎血清資料，以因應未來投藥追蹤肝、腎功能的比對。

除了潛伏結核菌感染檢驗，疾管處還安排春節後再對堂眾進行阿米巴痢疾的糞便採驗，以加速防制。

不滿龍發堂昨天聲稱要結束精神病患者收容照護，逕自要求政府安置300多名堂眾，衛生局發布新聞稿，批評堂方未與市府溝通，懷疑用意在煽動家屬及社會不安與恐慌。

衛生局籲龍發堂協助堂眾安全移出，也關心未移出堂眾對家屬的衝擊，如果需要衛生局，會提供諮詢。

針對衛生局對法定傳染病疫情的管控，龍發堂也發布新聞稿，質疑衛生局藉機要將龍發堂送入歷史，盼政府重視堂眾及家屬，還有疫情撲滅後，堂眾未來的居住和人格權等問題。1070104