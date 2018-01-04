環球盃國際咖啡拉花創藝競賽　亞餐囊括前三名

亞洲餐旅學校咖啡拉花社同學在指導老師施智偉帶領下，參加2017環球盃國際咖啡拉花創藝競賽，在參賽的七十餘隊中，再度以純熟優異的技藝脫穎而出，不僅包辦了冠、亞、季軍前三名的佳績，還榮獲5、6、7名佳作，優異的表現，技驚全場。
環球科技大學因地處台灣著名咖啡產地古坑地區，為協助振興地方產業，積極與地方產業結合，每年均舉辦環球盃國際咖啡拉花創藝競賽，邀請全國大專、高職學生參與，透過比賽活動，互相切磋技巧觀摩學習，提升咖啡調製技術，培養咖啡產業人才。
比賽必須在五分鐘內完成2杯相同圖樣的拿鐵咖啡，評分以圖樣與顏色分布對比、圖形的困難度與創意性、美學外觀及平衡以及口感與耐泡質地為標準，不僅要好看還要好喝，前三名的同學都是以難度高的組合圖形取勝，在小小的杯面上，要拉出一隻天鵝搭配不同的花卉與葉子的複雜圖形，既要注意美觀色澤外，還要顧及分布的平均，且只在有限的五分鐘內完成兩杯完全一致的圖形。
亞餐同學王秀芳榮獲了冠軍、鐘雨涵榮獲亞軍、李冠臻榮獲季軍，以最優異的成績，不僅為校爭光，也為大台南爭光。
施智偉表示，近年來國人飲用咖啡的風氣已然是時尚流行，連鎖咖啡、超商咖啡、街頭林立的咖啡館處處可見，根據市場調查，咖啡市場每年有近千億以上的潛在商機，可預見未來咖啡專業人才在市場上會有多大的需求。
亞餐在五年前就將咖啡教學列入學校特色課程，並成立咖啡拉花社，購置各項專業設備，通過評鑑建置了台南地區高中職的第一所專業咖啡師檢定考場，為學生提供最專業練習的環境，學生才會在比賽中有如此優異的成績。