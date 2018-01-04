陸方逕自啟動M503相關航線　陸委會怒批不當企圖

中國大陸今（4）日片面啟動M503相關航線，陸委會主委張小月怒批，陸方此舉是刻意以民航包裝對台政治的不當企圖，我方表達強烈不滿與抗議，除呼籲各方勿使用相關航路外，也警告陸方如果繼續一意孤行，將承擔嚴重後果。 張小月表示 中國大陸在未經兩岸溝通情況下，逕自啟動M503南向北及W121、W122、W123航線，不僅違反2015年3月空運小兩會達成的協商結果，也是刻意以民航包裝對台政治、軍事的不當企圖，有改變台海現狀的疑慮，我方已經透過相關管道，向國台辦表達強烈的不滿與抗議。

▲M503及3W航路示意圖。（圖／林仕祥翻攝,2018,1,4）



張小月指出，2015年雙方溝通時，對岸一再保證M503航線僅北向南單向飛行，3條W航線何時啟用將在溝通後確認，陸方逕自啟動M503相關航線的做法，完全沒有遵守國際民航規範，罔顧飛安也不尊重台灣，呼籲各方勿使用此安全尚有嚴正疑慮的航路。



張小月警告，我方要求對岸立即停止相關飛航行動，盡速協調雙方飛航單位啟動溝通，以確保兩岸和全球民眾飛安，如果陸方一意孤行，將承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。



民航局局長林國顯表示，陸方是在今早8時初，透過福州和廈門單方面通知金門和馬祖，當時我方已向陸方嚴正警告，不應該在未經協商情況下啟用相關航線，避免影響飛航安全。



交通部次長范植谷表示，陸方這次逕自開通W123、W122航線與我方W6、W8、W2航線是衝突的，而且非常靠近金門和馬祖，因此雙方要協商如何避開，避免潛在隱憂。



張小月補充，M503北到南航線開通後，實際使用量並不高，一天約60至70架次，因此沒有那麼多需求，結果在一天內，同時啟動M503南向北、及W121、W122、W123航線，因此認為此舉對台有不當企圖。



有媒體追問陸委會是如何通知陸方，對方如何回覆？張小月僅簡單回答，我方是透過既有的管道聯絡對岸，目前對方尚未給予我方回覆。



▲陸委會緊急召開記者會，警告陸方如果繼續一意孤行，將承擔任何嚴重後果。（圖／林仕祥攝,2018,1,4）