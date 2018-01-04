談白宮秘辛 川普律師寄存證信函給巴農

美國媒體報導，哈德爾（Charles Harder）致函巴農說：「你的行為已經違反協議，包括向沃爾夫先生透露有關川普先生和他家人及其競選活動的消息。」

法新社報導，沃爾夫新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump WhiteHouse，暫譯）的節錄內容在華府引發軒然大波，川普回轟巴農（Steve Bannon）精神錯亂且無關緊要。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國媒體今天報導，川普代表律師哈德爾已寄出存證信函，指控前白宮首席策士巴農違反不公開協議，向即將出版新書的美國記者沃爾夫（Michael Wolff）吐露秘辛。

此外，這封信還指控巴農「向沃爾夫先生洩露機密消息、做出貶損他人的聲明，有些聲明甚至徹底破壞川普和其家庭成員的名譽」。

根據書中的勁爆內容，巴農以「叛國」和「不愛國」形容川普長子、女婿及競選總幹事與一名和克里姆林宮有掛鉤律師的會面

8月離開白宮的巴農還說，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄羅斯干預2016年總統大選將聚焦洗錢。

川普不浪費時間迅速回擊說：「巴農和我及我的總統職毫無關係。他被炒魷魚時，不但丟了差，還失去理智。」

川普說：「這一切都只是為了他自己。」（譯者：中央社劉文瑜）1070104