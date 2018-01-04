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全國大專校院教職員保齡球錦標賽　三天競技展開

記者黃文博／台南報導2018/01/04 16:04
▲中華醫大承辦全國大專校院教職員保齡球錦標賽。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.04）
▲中華醫大承辦全國大專校院教職員保齡球錦標賽。 （圖／記者黃文博翻攝，2018.01.04）

107年度全國大專校院教職員保齡球錦標賽，今（4）日在台南市開打，來自全國18所學校122位選手代表齊聚黃金保齡球館展開為期3天的競技。承辦的中華醫事科技大學學務長王文正主持開球儀式，期勉每位選手發揮運動家的精神，全力競技、旗開得勝。

球賽開幕式於下午12點30分舉行，王文正偕同全國大專院校體育總會副會長黃泰源等貴賓一起主持並親自下場開球，開球儀式宣佈比賽正式展開。

此次全國大專院校教職員保齡球錦標賽，共有來自全國18所大專校院的教職員組隊參加，總計派出122位選手參賽，在3天的賽程內爭奪公開及長青男女組個人賽、雙人賽、團體賽、盟主賽與全項等共18 面金牌，競爭相當激烈。　　

中華醫大表示，全國大專院校教職員保齡球錦標賽是一年一度的校際重要賽事，除了聯絡情誼，也讓各校熱受保齡球運動的教職員選手有大展身手、較量高下的機會，每年都吸引各校熱情參與，競爭激烈。 雖然是教職員組隊參賽，但選手中不乏好手，例如，個人賽公開女子組中，中華醫大運休系老師黃瓊瑤曾獲102年全運會盟主金牌、104年全運會全項金牌得主。

本次賽事以公開組身份參賽，須讓其他選手1局8分，每一項目皆為6局共讓48分，中華醫大是地主隊又是承辦學校，今年由榮獲全運會全能金牌的黃瓊瑤老師領軍組隊參賽，接受各方好手挑戰，奪牌很有希望。

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