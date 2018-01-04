全國大專校院教職員保齡球錦標賽　三天競技展開

107年度全國大專校院教職員保齡球錦標賽，今（4）日在台南市開打，來自全國18所學校122位選手代表齊聚黃金保齡球館展開為期3天的競技。承辦的中華醫事科技大學學務長王文正主持開球儀式，期勉每位選手發揮運動家的精神，全力競技、旗開得勝。

球賽開幕式於下午12點30分舉行，王文正偕同全國大專院校體育總會副會長黃泰源等貴賓一起主持並親自下場開球，開球儀式宣佈比賽正式展開。

此次全國大專院校教職員保齡球錦標賽，共有來自全國18所大專校院的教職員組隊參加，總計派出122位選手參賽，在3天的賽程內爭奪公開及長青男女組個人賽、雙人賽、團體賽、盟主賽與全項等共18 面金牌，競爭相當激烈。