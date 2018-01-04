近百位學者連署 反對勞基法修法

包含世新大學社會發展研究所副教授陳政亮、中正大學傳播學系副教授管中祥等33位學者今天共同發起「學界反對『勞基法』修惡之聯署聲明」，截至今天下午3時，包含發起人已經有近百位學者專家連署反對勞基法修法草案。

立法院議事處昨天收到民主進步黨籍立法委員提案，建請召開臨時會。提案指出，將處理勞動基準法部分條文修正草案等6案，預計將從1月5日開到31日。其中勞基法最快將在下週會三讀通過。

（中央社記者余曉涵台北4日電）不滿勞基法修法草案的30多位學者今天共同發起連署，並發出「學界反對『勞基法』修惡之聯署聲明」，希望政府停止修法，截至下午3時已有近百位學者聯署。

陳政亮接受中央社電訪表示，會發起連署是希望政府可以聽見不一樣的意見，不要強推對勞工不好的勞基法法案。

聲明當中則表示，反對休息日工時核實計算、提高加班時數上限、輪班間隔降為8小時、放寬七休一等4項法案。

聲明指出，此次修法除了會導致工時變長，更將令勞工因短期密集工作缺乏喘息的過勞現象急遽惡化。再者，休惡勞基法是否真能如執政黨所言「提昇競爭力」，事實上也毫無評估。

聲明表示，目前勞基法已有雙週、四週、八週之變形工時、乃至於責任制的設計，適用於不同的行業，並非毫無彈性。執政黨若認為有特定行業需要彈性，應當負責任的提出調查與評估報告，分析行業與企業別的需求，並與勞基法所企求的社會安全保護相互衡平，而非基於不科學的想像，胡亂修法。1070104