〈宏達電轉運〉VR進場早、技術到位 有機會搶到領先

宏達電雖然將部分的手機團隊出售給 Google，但仍保留手機研發及製造能力，近年來改採精兵策略不再走機海戰術，企圖在激烈競爭市場中突圍；嚴蘭欣指出，宏達電深耕手機市場很久，從 iPhone 手機推出前的 PDA 開始，在通訊能力上不容小觑，在 iPhone 出現後改變手機的使用模式，宏達電也能跟穩這個趨勢，在技術上有一定的實力。

智慧手機及虛擬實境是宏達電 (2498-TW) 兩大布局重心，也是今年能不能轉運的重要關鍵，IDC 台灣資深研究經理嚴蘭欣認為，HTC 在 VR 的進場時間早，且技術相當到位，有機會在這塊領域搶得先機，智慧手機部分也有不錯的技術實力，但是要注意的是，中國品牌在全球銷售及聲量的放大，恐仍會擠壓宏達電的銷量。

她認為，走精兵策略是因應市場趨勢的作法，智慧手機朝向成熟市場走，手機的換機時間也在拉長，機海戰術下，除了庫存壓力之外，還有採購困難，因為現在技術幾乎已經到了頂點，再往上突破的空間相對少，如果還是用機海戰，將造成內部控管壓力。

嚴蘭欣表示，宏達電智慧手機在歐美市場的紮根頗深，也在調整不同營運模式及步伐，從機海轉向精兵就是其中一個做法，但是，值得注意的是，中國品牌的崛起，包括華為、OPPO、VIVO 等，在全球銷量及聲音都很大，一旦從低價及技術趕上來，將對宏達電造成更大的威脅，這也是觀察宏達電手機能否轉運的重要關鍵。

她進一步說明，宏達電有國際知名度，但若是不能有亮點產品及技術出來，以目前的銷量來看，很容易被趕上來的中國品牌淹沒。

也有分析師直言，宏達電手機賣不好，關鍵在管理面及行銷面，銷量起不來，連帶影響的是供應鏈聲量會縮減，可能無法在第一時間買到最好的零組件，採購交涉聲量下滑，造成一連串的連鎖反應；至於宏達電改變新機策略，今年將密切與代言人五月天合作加強行銷，相關成效攸關營運改善力道。

VR 部分，嚴蘭欣指出，VR 除技術外，重點仍在內容與應用，誰能找到好的內容，對的使用者，將能更快發展出去，她認為，VR 未來發光發熱的重點市場是商業應用，例如虛擬購物、教育訓練等，誰最快準備好，就能搶下市場商機；嚴蘭欣表示，宏達電在 VR 的布局上進場時間早，技術也到位，仍有機會搶下領導權及商機。