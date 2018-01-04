三元電池的趨勢 可望改善鈷供給吃緊的狀態

EnergyTrend 資深研究經理呂理舜指出，鈷金屬的價格屢創新高，從 2017 年初的 35 USD/kg，逐步上漲至 75 USD/kg，主要原因是市場對電動車需求的期待過高。而鈷價持續高漲，也導致電池產業的合約談判中，已出現許多不履行合約價格的情況。

新能源車快速發展推升動力電池需求，2017 年鈷金屬價格高漲 114%，為了擺脫成本上漲的壓力，減少鈷金屬用量成為電池材料商的當務之急。TrendForce 綠能研究（EnergyTrend）預估，2018 年鈷含量較低的三元電池將成為主流，鈷金屬供給吃緊狀況有望改善。

為了解決成本上漲的問題，同時往高能量密度 (>200Wh/kg) 產品推進，電池芯廠積極導入鎳錳鈷（NMC）與鎳鈷鋁（NCA）等正極材料，增加鎳金屬的使用量，相對的鈷金屬的比重也會逐漸降低。

EnergyTrend 研究顯示，目前日韓電池廠的主要產品中，鎳、錳、鈷的配比大多為 6:2:2，預估 2018 年的配比主流將轉為 8:1:1，而中國電池廠也會逐漸將材料配比從 5:3:2 提升至 6:2:2。呂理舜指出，隨著鈷金屬的使用量降低，對於改善鈷金屬短缺情況也將有一定的幫助。

此外，過去鋰電池大多是再利用而非回收，但隨著材料價格持續攀升，回收產業的市場前景看好，目前廢電池回收價格已從 1,700~2,500 USD/ton 拉高至 3,000 USD/ton 以上。

電池中國 2 日報導指出，中國廢舊動力電池回收相關企業，包括贛州豪鵬科技、深圳格林美 (002340-CN)、邦普循環科技、贛鋒鋰業 (002460-CN)、中航鋰電等。

高盛 (Goldman Sachs) 報告指出，全球電動車市持續成長，2025 年底將大幅成長至 2150 億美元以上，將連動拉高對製程上游原物料金屬的消耗需求。

高盛預估於全球電動車產業持續成長背景帶動下，至 2021 年底，全球對於用以製造鋰電池的重要上游正極材料關鍵成分之一的「鎳」需求，將擴增達 240 萬噸；另一項鋰電池正極材料關鍵成分「鈷」，2022 年全球需求量也將大幅成長至 2239 噸。法人認為，台股可關注美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW)

康普股價