花敬群：農地工廠3條路走 非就地合法

首波拆17件，對比農地上違章工廠約計1萬多家落差大，此舉效力受質疑。農委會副主委陳吉仲說，不是要拆全部農地上的違章工廠，目的是止血、不要新增，還要結合國土計畫法的國土劃設，才能確保農地。

拆除105年520後農地上新增違章工廠的中央跨部會專案小組，由內政部、農業委員會及經濟部組成，今天召開記者會公布，首波要拆的17件已拆5件，3月底全數17件拆完；第二波再拆10件以上，舊曆年後公布件數。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）內政部次長花敬群今天表示，大範圍、密集存在農地上的工廠，未來會產生污染的搬走、屬於農業生產的留下變成農業產業用地，工業類回到城鄉發展區，都不是外界稱的就地合法。

他還說，農地上工廠之外的農舍問題，將搭配國土計畫中的農業發展區處理。

花敬群並首度就拆除農地上新增違章工廠之外的完整計畫做出說明。他說，除了拆興建中及已完工的農地上違章工廠；在整體國土計畫系統下，既存大範圍被違章工廠占用的農地，要有計畫、按步處理。

他說，一、如果有高度污染者，未來要強制搬遷到工業區或產業園區。

二、若是農業加工或農業相關產業，要劃為第四種農業區，跟農業生產結合，屬於二或三級農業系統底下者，未來在國土計畫中是農業用地，而且不是就地合法，要做園區規劃、訂定規範，包含回饋措施都要搭配。

三、非農業以外者，就台灣產業發展來說仍有價值，但是已形成聚落部分，後續各地方政府可以把這些農地劃成城鄉發展裡的產業用地；不管透過區段徵收、市地重劃或是園區開發的手法處理，而污水處理、公共設施等都必須建立，該有的回饋也要做。

他強調，概念上，要讓農地上大範圍、密集存在的違規工廠，未來有3條路走，但是都不是外界稱的就地合法，而是要讓空間有計畫的被重新規劃，讓所有土地都是在有計畫的引導下，回歸到該走的路，讓優良農地都可以被妥善的保護住。1070104