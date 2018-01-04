北市4鄰里公園共融式遊具啟用

（中央社記者梁珮綺台北4日電）繼榮星、中研、碧湖公園啟用大型共融式遊戲場後，台北市鄰里公園如樹德、朝陽、景化、中安公園等也陳設共融式遊具，台北市長柯文哲今天宣布正式啟用。

柯文哲上午出席4座共融式遊戲場啟用記者會，致詞時表示，過去公園內的遊具簡單來說是「塑膠罐頭」，每座公園看起來都一樣。

而鄰里公園共融式遊具與罐頭遊具不同之處，在於擁有在地文化、民眾需要、美學思維等特色，柯文哲說，每座公園按照地區特色思考、設計，且會開很多工作坊、座談會，以了解民眾需求，並考慮美學。