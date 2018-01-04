同性伴侶訴請直接同婚登記 法院駁回

（中央社記者王揚宇台北4日電）同性伴侶呂欣潔、陳凌不服戶政機關不讓其登記結婚而提告。台北高等行政法院今天宣判，撤銷訴願決定與原處分，至於原告請求命戶政機關直接登記結婚，則予以駁回；全案可上訴。

台灣伴侶權益推動聯盟在民國103年8月號召30對同性伴侶至台北市中正區戶政事務所登記結婚被拒後，其中呂欣潔、陳凌等3對同性伴侶不服，打行政訴訟。北高行於104年4月陸續開庭審理。

北高行新聞稿指出，中正區戶政事務所否准原告的同性婚姻結婚登記，理由不正確（即認民法婚姻為一男一女結合，同性婚姻於法不合），因此撤銷訴願決定及原處分；至於要法院作出判決命戶政機關准許直接登記結婚，不應准許。