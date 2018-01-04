名家論壇》施孝瑋／國防報告書要告訴你什麼

全書內容有六萬餘字，內容概分為第一篇戰略環境，分析台灣對外安全情勢與國防挑戰。第二篇的國防整備，介紹國軍使命與戰力發展。第三篇的國防自主，簡介國防科技與國防民生。第四篇的國防治理，介紹施政成效與夥伴關係。最後的第五篇，則以軍民同心和人才傳承為主軸。

在2017年最後一次國防部例行記者會，國防部公布了蔡政府首本國防報告書。與今年初公布的四年期國防總檢討不同的，四年期國防總檢討是蔡政府第一任期四年國防施政的藍圖，但是國防報告書是向民眾報告，國防部在蔡政府就職後，國防部做了些什麼。也由於蔡總統的任期即將過半，這本106年國防報告書也可以視為是蔡政府的國防期中報告。

戰略環境篇中，國防報告書介紹了台灣外在戰略環境最近的變化，包含美國亞太戰略的改變，以及大陸在和平崛起後解放軍軍力的增強帶來的影響。包含了南中國海中大陸增擴建人工島礁，強化了在南中國海的實質控制能力，解放軍機艦遠海長訓後，頻繁進入菲律賓海，完成多次繞台的訓練。也介紹解放軍各軍種的軍事訓練演習及相關訓練。另外也介紹解放軍生產及外銷的武器、陸海空等整體作戰能力，讓民眾了解目前兩岸軍事實力失衡、並向大陸傾斜的事實狀態。



▲解放軍能力的增強，讓原本側重於本土防衛的空軍，走出本土轉化為攻守兼備，也因此多次進行繞台航訓，讓國軍感受到壓力。（圖／軍情與航空網站提供）

第二篇重層嚇阻，發揮聯合戰力一節中「的戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」可說是蔡政府執政以來對台澎防衛作戰戰略指導最清楚的部分。和過去的戰略指導「阻敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際、殲敵於陣地內」相比，更側重於戰力防護與境外決戰。

戰力防護一直是國軍在台澎防衛作戰中的大罩門！

台澎防衛作戰縱深小，攻擊軍可以以多波次密集火力對台灣本島的軍事設施造成嚴重毀傷，特別是攻擊軍擁有上千枚短程地對地彈道飛彈後，國軍的戰力保存將更加不易。

一旦現有戰力遭到摧毀，持續作戰將難上加難。

前總統馬英九執政時，就注意到國軍的戰力保存設施相當不足，就曾在軍方活動場合中提及，若納稅義務人的稅金購買的武器，因為保存不佳，還沒作戰就遭摧毀，是嚴重的對不起國家和人民。以空軍戰力保存設備而言，的確軍方在花蓮佳山基地和台東志航基地建造了地下洞庫，但是西部現有空軍基地的戰力保存設施卻僅依靠1970年代建造的鋼筋混凝土機庫堡，上方覆上泥土。這種機庫堡除了防彈效能有限外，戰機儲存也毫無環境控制可言。以台灣潮濕的氣候，的確對戰機的儲放而言並非最佳化。而陸軍航空隊的基地，更無機庫堡的存在。而空軍的大型機，一旦面臨戰爭狀況時，僅能往東部疏散。但在大陸軍機接連完成繞島航訓以後，台灣東部也在解放軍火力涵蓋範圍下，台灣的C-130和P-3C在開戰後的生存性非常堪慮，顯然，未來這部分亟待補強。



▲空軍大型機在軍事衝突高升之際，僅能向花蓮、台東等機場疏散，但現在台灣全島都在解放軍火力涵蓋範圍之內，如何在暫時保存這些戰力亟待國軍努力。（圖／軍情與航空網站提供）

同樣的海軍的艦艇在戰備狀況提升時，只能出海疏散並伺機反擊。但相對於陸空軍必須依托本島執行作戰，海軍還是增加了戰略彈性，並有能力在海上實施反擊。

濱海決勝和灘岸殲敵與過去的阻敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際、殲敵於陣地內相比，其實多了一層「境外決戰」之意。濱海決勝代表主要戰鬥要在海上進行，而灘岸殲敵的意義則為兩層：若攻擊軍在濱海決戰的階段僅剩少許兵力可以登陸，則在灘岸將剩餘敵軍殲滅；若濱海決戰階段無法殲滅敵軍主力，攻擊軍成功登陸，為避免台灣本島全境成為戰區，就必須尋求終戰可能。這和過去的殲敵於陣地內意義完全不同。殲敵於陣地內，是在攻擊軍登陸且站穩腳步後，開始對台灣西部地區的住民地發動攻勢，並在占領西部大部分住民地後，戰鬥持續至西部平地與丘陵接壤的地區時才思索終戰方案。兩種戰略指導，為台澎防衛作戰的結果帶來截然不同的情狀。

濱海決勝和重層嚇阻，在戰術上也可說互為表裡。重層嚇阻代表國軍在台澎防衛作戰中，將盡一切可恃戰力，包括不對稱戰術，在台灣周邊海空域全力阻止攻擊軍攻擊，並對攻擊軍的重要軍事指揮設施、防空系統、通訊系統和地對地彈道飛彈等目標，以岸置戰術火力壓制武器這一類的反制武器進行反制，進行境外決戰，讓攻擊軍無法發動兩棲登陸作戰。

第四篇國防治理中的夥伴關係，首度將台美軍事合作明載於國防報告書中。一反過去對台美軍事合作的低調，這次由我方在國防報告書中說明台美軍售流程與台美軍事合作的部分現況，的確有強調台美軍事合作穩固的用意。但這是否是美方同意後的公開，則要從日後台美軍事合作的變化中去找答案了。



▲解放軍參加環太平洋演習，和太平洋盆地的國家進行軍事交流，相對的台灣僅能與美國有較為密切的軍事交流，讓我國軍的對外交流環境頗受限制。（圖／軍情與航空網站提供）

蔡政府執政後第一本國防報告書，和去年初公布的四年期國防總檢討，為蔡政府的國防戰略勾勒出清楚的方向。寧可百年無戰爭，也不可一日無戰備，也是每一本國防報告書要向民眾傳達的理念。面對日益艱難的台澎防衛作戰，國防部透過國防報告書向民眾傳遞國軍現況，主要目的在爭取民眾認同與國防預算完整，或許台灣不是每個人都認同國防部的施政，但是國防部的確挺努力。

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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