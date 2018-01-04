NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈介入中職會長改選　林德福：並沒有窮嬤買蛋糕挨轟　甜點師舉動超暖心理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

〈台幣頻升高〉台灣升息腳步近了+農曆年資金需求大

鉅亨網2018/01/04 15:59
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

近期新台幣走強，匯銀人士表示，今 (2018) 年美元弱勢，亞洲匯價普遍走強，新台幣也阻擋不了趨勢，尤其是農曆年前資金需求大，估計 1、2 月仍有續漲壓力，需等到 3 月份資金趨緊狀況解除後，新台幣才有漲多回貶的機會。

回顧新台幣走勢，去年從 32.279 元一路走揚，順利衝破 30 元大關後，不斷改寫新高價位，更在去年 12 月 29 日最後一天交易日，以 29.848 元封關作收，是睽違 4 年後，新台幣再度以 2 字頭封關，而今年開年新台幣也一路向前衝。

匯銀人士認為，新台幣走強趨勢會延續到 3 月份。匯銀人士分析，2013 年景氣復甦至今已有 5 年之久，各國擔憂萬一景氣走到末梢，隨時拉回修正機率大，因此各國央行紛紛升息，台灣也必須把利率拉上來，否則之後景氣衰退，恐怕沒有政策可實施，近期新台幣走強也是反映此現象。

此外，匯銀人士表示，台灣央行下半年有升息機會，不過僅是宣示性，真的帶動實質利率往上走的機會不大，原因在今年油價上漲，上半年市場有通縮壓力，因此下半年有調整利率的可能性，估計台灣有 1 到 2 次升息的可能性，不過會以緩升為主，升息約半碼。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字新台幣走勢升息央行美元headline
〈宏達電轉運〉VR進場早、...〈房產〉全台房市今年推案量...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan