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中央社

幫年輕人加薪 經部推產業升級與促進投資

中央社2018/01/04 15:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北4日電）解決年輕人低薪問題，經濟部長沈榮津今天表示，將從產業升級轉型及促進投資兩面向著手，透過產業全面性的智慧化應用，高附加價值的產出增加利潤，有望帶動就業市場並提高薪資。

經濟部今天下午召開業務會報，會前部長沈榮津接受媒體訪問，有關總統蔡英文希望政府配合提高薪資，沈榮津表示，幫年輕人加薪，必須從產業升級輔導以及投資兩大面向著手。

沈榮津說，要幫助產業研發往高附加價值發展，透過雲端運算、大數據、IoT（物聯網）、人工智慧等智慧化應用，幫助產業改變服務模式，高附加價值的生產，就可望帶來更多的利潤共享。

第二，沈榮津認為，今年希望加強促進投資，投資可以帶來就業機會，等到就業市場蓬勃發展後，就可以像台積電董事長張忠謀講的「市場機制」，薪資可以跟著市場活絡起來。

至於這些政策有沒有推動時間表？沈榮津說，「要一步一步來」，這些都是基本盤，花多少時間可以完成，要看產業升級跟促進投資的速度，等到效果出來，自然就會帶動就業市場跟薪資。走對方向，加上大家一起響應，「短時間就會有效果」。

沈榮津強調，產業升級轉型是全面性產業都適用的，一定要掌握大數據，不然「市場被搶走都不知道」。

總統蔡英文日前表示，她的最低工資夢想數字是3萬元。今年再度談到青年低薪問題，身兼民進黨黨主席的蔡總統，要求民進黨中央、智庫審酌當前國內外整體經濟發展趨勢，研擬包括解決青年及弱勢問題等對策、論述。

至於如何解決這個問題，蔡總統日前表示，這與產業結構有關，還是要促成產業轉型，同時獎勵願意為年輕人加薪的企業，如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。1070104

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