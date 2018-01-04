〈台幣頻升高〉台灣升息腳步近了+農曆年資金需求大

近期新台幣走強，匯銀人士表示，今 (2018) 年美元弱勢，亞洲匯價普遍走強，新台幣也阻擋不了趨勢，尤其是農曆年前資金需求大，估計 1、2 月仍有續漲壓力，需等到 3 月份資金趨緊狀況解除後，新台幣才有漲多回貶的機會。

回顧新台幣走勢，去年從 32.279 元一路走揚，順利衝破 30 元大關後，不斷改寫新高價位，更在去年 12 月 29 日最後一天交易日，以 29.848 元封關作收，是睽違 4 年後，新台幣再度以 2 字頭封關，而今年開年新台幣也一路向前衝。

匯銀人士認為，新台幣走強趨勢會延續到 3 月份。匯銀人士分析，2013 年景氣復甦至今已有 5 年之久，各國擔憂萬一景氣走到末梢，隨時拉回修正機率大，因此各國央行紛紛升息，台灣也必須把利率拉上來，否則之後景氣衰退，恐怕沒有政策可實施，近期新台幣走強也是反映此現象。