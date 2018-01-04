〈房產〉全台房市今年推案量 可望突破9000億元

賴正鎰在今天的「2018 不動產的新型態與新思維」說明會中指出，全台北、台中與高雄 2018 房市都在上揚軌道上，各求表現，且受肥咖條款影響，都會區的小宅與豪宅市場 M 型化更明顯。

全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰，今 (4) 日表示，預估 2018 全台房屋推案總量將再成長 15-21%，可望突破 9000 億元，回到 2010 年的推案水準，房市將呈現「價穩、量增」走勢。同時，為避免年底七合一選舉干擾房市，多數建商將在上半年應會大舉推案搶市。

賴正鎰分析，今年北、中、高各有新趨勢，像是雙北推案產品，受到少子化與總價效益影響，小宅比例可望拉高到 55%。大台中受鐵路高架化及捷運綠線即將完工通車，軌道沿線暢旺，將成熱門推案區，可望再推升台中房價。大高雄推案持續往新興蛋白區擴展，比如大寮、仁武、橋頭與岡山，受益捷運與快速道路交通便捷與人口紅利，成為買賣交易量成長最快的區域，房價可望再補漲，蛋白區每坪均價有機會突破 20 萬元。

賴正鎰指出，全台北、中、南三大都會區將以 18-25 坪兩房小宅為主力，而豪宅市場今年將有新表現，豪宅以地段、設計個案較易獲企業主青睞，價格將會止跌回升，小宅則以交通條件決定勝出機會，受肥咖條款影響，企業主置產避稅，加速去化豪宅市場，將使小宅與豪宅 M 型化現象加劇。

據營建署與六都不動產開發公會資料統計，2016 年受房地合一稅等影響價量表現，但 2017 年全台推案量約 7455 億元，成長 25.7%，推案總戶數 5 萬 754 戶也成長 38.9%。全台六都預售新推案戶數 4 萬 3765 戶、年成長 39.4%。去年推案型態多屬首購型中小坪數，單價親民，總銷金額 6667.9 億元；比 2016 年增加 27.3%，賴正鎰預估 2018 年全台推案總額將再成長 15-21%，有機會突破 9000 億元，推案戶數達 6 萬戶，回到 2010 年的推案水準。

對於 2017 年的全球經濟表現，賴正鎰指出，美國總統川普上任一年來，提高民眾收入、全面降稅和帶動內需成長，獎勵企業海外獲利匯回，使美國市場活絡，帶動全球經濟成長。世界銀行「全球經濟展望報告」指出，2017 年美國經濟成長可達 2.7%，2018 到 2019 年更可達 2.9%。

賴正鎰指出，全球經濟景氣好轉帶動去年房市表現，英國「2017 年全球城市住宅房價報告」顯示，歐美房產投資漲幅明顯，房價指數上漲約 6%。

就全台房市而言，根據內政部統計資料，去年前 3 季買賣成交的住宅商品類別，雙北、台中三都 25 坪以下都約有 47%，在交易市場約占一半，可見小宅十分熱賣。而 25-45 坪的商品，在新北市佔了 43%，但在台北、台中、高雄等三都，約占 38%。在大坪數豪宅部分，雙北 55 坪以上僅佔 9-12%，台中約為 16%；但高雄佔了 23% 高比例，這是因為南部較喜歡大坪數、透天厝，與低總價的關係。

在房價方面，依內政部不動產資訊平台資料顯示，六都在去年第 2 季住宅買賣平均總價為 1001.3 萬元，較前年同期小跌 0.69%，但比同年第 1 季增 1.23%；而六都之中「房價回溫最快」的是首善之區的台北市，均價達 2024.3 萬元，較 2016 年同期成長 3.01%，顯見房價築底回穩。