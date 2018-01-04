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好暖！窮嬤買蛋糕替孫慶生挨轟　甜點師親送草莓塔打氣

生活中心／綜合報導2018/01/04 16:09
▲一名甜點師傅得知阿嬤家生活貧苦，親手做了草莓塔送上門鼓勵阿嬤。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名甜點師傅得知阿嬤家生活貧苦，親手做了草莓塔送上門鼓勵阿嬤。（示意圖／翻攝自Pixabay）

太感人！一名仰賴社會補助過活、高齡70多歲的阿嬤，因家境貧苦總得四處借錢帶孫子看病，日前為幫金孫慶生買了塊25元的蛋糕，沒想到卻被鄰居誤會太寵孫子，痛斥沒錢帶孫子看病竟還買蛋糕？讓阿嬤相當難過。事情曝光後，許多善心人士紛紛捐款、寄送物資，更有蛋糕師傅親自送上草莓塔，溫暖舉動讓阿嬤深受感動，眼眶泛淚道謝「從來沒有吃過這麼好吃的蛋糕。」

國小教師沈雅琪日前分享一則故事，指出學校一名家境清苦的阿嬤，有次向鄰居借錢帶孫子去看病時，在路上遇到熟人，當時對方見阿嬤手拿一塊25元的海綿蛋糕，認為阿嬤都沒錢讓孩子看病竟還去買蛋糕，為此痛罵阿嬤。當下阿嬤並未向對方解釋當天是孫子生日，只希望能讓孫子吃到蛋糕，卻因買不起一整塊只能偷買一小塊，讓孫子看病時在診所吃掉，避免將蛋糕帶回家後，其他孩子也會想吃。

消息曝光後，各界紛紛伸出援手，臉書專頁「神老師&神媽咪」也在今日更新後續，表示上周與輔導老師至阿嬤家探視時，阿嬤拿著剛刷過的存摺雙手不斷顫抖，問道「老師，這麼多人不認識我，怎麼會匯錢給我？我怎麼能拿這麼多錢？我要怎麼還？這輩子過得好苦、好累，以為人生要走到盡頭了，從來沒看過這麼多錢。」

當時，沈雅琪看著阿嬤蠟黃、黯沉的皮膚、歷盡風霜超乎年齡的皺紋、疲憊不堪的神情，告訴阿嬤，只要好好照顧自己及孩子就是回饋大家對她的幫助。此外，沈雅琪也透露，有位甜點師傅在周二時專程做草莓塔親自送去鼓勵阿嬤，阿嬤一家也在吃到草莓塔時，感動得眼眶泛紅直說「從來沒有吃過這麼好吃的蛋糕」，並頻頻向沈雅琪道謝。

對於伸出援手的大眾，沈雅琪也在臉書上寫下感謝「生命中最值得驕傲的，不是地位崇高，不是錦衣玉食，而是可以有餘力幫助他人，讓人脫離困境。」

關鍵字感人蛋糕阿嬤老師沈雅琪醫生看病
響應總統政策起薪全面三萬起耳鳴眩暈上身　健康亮紅燈

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