軍武》美中爭霸　美國也想在泰國設武器維修中心

2017年12月下旬在美國首都華盛頓舉行的美泰戰略對話中，美國軍方代表表達設立武器維修中心的意願，不過並沒有討論這個維修中心的廠址具體在哪裡。

美國媒體報導，美軍消息來源指出，五角大廈希望在泰國設立武器維修中心，為泰國軍方購買的美國武器裝備提供維修。由於中國大陸也表態在泰國設立維修中心，因此美中在東南亞爭霸的意圖十分明顯。

除了美國之外，中國大陸、俄羅斯和烏克蘭也都表達在泰國建立武器維修設施的意願。美國軍方消息來源表示，中國大陸與泰國的軍事合作更加密切，美方表達了擔憂。

2017年9月，泰國國防部和中國大陸國防部簽立合作協定，在泰國坤敬地區建立武器維修中心，另外在呵叻市建立一座倉庫，存放零件，這兩項工程定於2019年之前完成。

泰國軍方購買的大陸製戰車也將在這個維修中心進行。根據兩國的國防合作協定，2022年到2026年將有更多的武器維修中心在泰國建成，中方也將在2027年向泰方轉移相關技術。

泰國軍事力量以皇家陸軍為骨幹，操作美國、烏克蘭、德國、英國與中國大陸製裝甲車輛，來源相當多元，包括100輛黃貂魚輕型戰車、100輛M48A5戰車、100多輛M60A3戰車、100多輛M41輕型戰車。泰國也是黃貂魚輕戰車唯一使用國，但是這批1989年購入的戰車裝甲過於薄弱，且部分戰車在使用多年後車身出現裂痕。

泰國也向烏克蘭製購50輛T80M戰車，但是由於烏克蘭內戰導致交貨困難，2016年又向中國大陸採購了首批28輛VT-4主戰車，最後可能採購超過百輛，用來汰換服役超過50年的M41輕戰車。



▲泰國曼谷街頭的M60A3戰車。（圖／達志影像／美聯社）