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中央社

茂德國際買東森電視 董座：留任所有員工

中央社2018/01/04 16:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北4日電）茂德國際買東森電視案，NCC今天召開公聽會，茂德國際董事長張高祥當場允諾，將留任東森所有員工及經營團隊，落實所有權與經營權分離。

東森國際與凱雷集團把東森電視股權賣給茂德國際，東森國際股權轉讓屬國內對國內，主管機關不會進行事前審查，但後續等提出營運計劃書變更後，國家通訊傳播委員會（NCC）即會展開審查。

不過，由於凱雷是外商，轉讓東森電視股權必須經投審會、NCC等單位審查、表達意見，NCC今天召開公聽會，邀利害關係人、一般民眾及專家學者參與。

茂德集團董事長張高祥在公聽會上表示，東森電視是台灣最具規模的電視台，雖然面對新的網路及數位挑戰，但他認為這個產業具潛力，有許多年輕人在這產業貢獻心力，希望藉由他的投資，幫助電視媒體有更好發展及願景。

張高祥表示，投資東森電視的所有資金，是他長期在建築業累積而來，全部是自有資金，沒有涉及黨政軍、陸資等疑慮；茂德國際入主後，將貫徹所有權及經營權分離，茂德國際自然人股東，不會擔任東森電視經營職務，落實由專家學者經營理念。

張高祥指出，茂德國際若能順利入主，會留任所有員工及經營團隊，保障員工福利，並招募跨平台影音人才，強化競爭力，同時提高自製戲劇、電視、電影內容，也承諾不會接受新聞媒體置入。

根據茂德國際向NCC提出的內容，承諾入主東森電視後未來3年內，每年增列新台幣1億元，製作本國戲劇、節目、電影等豐富內容，並增4200萬元，投入高畫質設備升級等，同時也會增加國際新聞比例，且不接受新聞廣告置入。1070104

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