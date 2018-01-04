受輔導就業自立 街友：心裡相當踏實

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市現有列冊關懷街友435名，社會局除提供生活必要協助，也輔導就業自立，「阿忠」就是成功案例之一，浪子回頭將第一個月薪水拿回家時，心裡相當踏實，家人也願意接受他。

報載高雄市街友人數一年內從793人增為1292人。高雄市社會局承辦人員今天表示，數據計算方式為受理各單位或民眾通報的「人次」，並非「人數」，實際上為同一案件重複通報。目前高雄市列冊關懷街友435名。

為照顧街友能維持基本生活需求，高雄市社會局於三民區及鳳山區設置兩處街友服務中心，由專業社工人員提供安置輔導及生活照顧。對於不願接受安置個案，除提供基本生活需求，也於街友常聚集地點提供沐浴、物資、就業媒合及家庭重建等服務，希望讓街友可重返家庭及社會。