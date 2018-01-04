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娛樂

影／查勤、小三、正黃旗　這些事小嫻一句話回應

記者吳維書／台北報導2018/01/04 16:19
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藝人小嫻前陣子與何守正傳出婚變，引發外界一片嘩然，她今（4）日出席太和殿麻辣湯底禮盒記者會，受訪時被問到前陣子傳得沸沸揚揚的幾個傳言，包含小嫻愛查勤、何守正有小三、男方是鑲黃旗等，她僅用一句話回答，「Le It Go！」

小嫻的父親在女兒進演藝圈時就叮嚀，「記恩不記仇。」這句話，經歷婚變的小嫻一直牢牢記得，她也還記得兩位綜藝大哥的建議，吳宗憲要她，「少說話，開口只講好話。」胡瓜則囑咐，「化毒為藥，冬壁逢春。」三句話的意思無非就是「寬容」，因此對於記者怎麼問，「何守正有小三嗎？」、「何家姊姊真的不好相處嗎？」、「最後一次看到何守正，他說了什麼？」、「何守正是正黃旗還是鑲黃旗？」等諸多問題，小嫻通通微笑不多說，只說了一句，「Le It Go！」


▲小嫻銘記父親及兩位綜藝大哥的建議。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.4）

小嫻表示，「這都是去（2017）年的事情了。」對於那段與何守正的婚姻，她這樣看待，「每段感情都有讓自己收穫的地方，我不會覺得感情路波折，婚姻不是結束。」她透露目前的自己對於愛情「沒有條件。」被詢問如果下段感情又遭遇到「生子難關」怎麼辦？「我還是不會逃避，會勇敢面對。」前陣子情緒低落的她，靠著追劇度過，她看著《那年花開月正圓》女主角「周瑩」從最谷底一步步爬出，甚至死裡逃生，她忽然覺得，「對啊，我要加油。」藉著女主角孫儷的精湛演技，幫助她度過了人生最低潮。

關鍵字小嫻小嫻婚變何守正太和殿麻辣湯底禮盒記者會
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