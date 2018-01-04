影／查勤、小三、正黃旗　這些事小嫻一句話回應

藝人小嫻前陣子與何守正傳出婚變，引發外界一片嘩然，她今（4）日出席太和殿麻辣湯底禮盒記者會，受訪時被問到前陣子傳得沸沸揚揚的幾個傳言，包含小嫻愛查勤、何守正有小三、男方是鑲黃旗等，她僅用一句話回答，「Le It Go！」

小嫻的父親在女兒進演藝圈時就叮嚀，「記恩不記仇。」這句話，經歷婚變的小嫻一直牢牢記得，她也還記得兩位綜藝大哥的建議，吳宗憲要她，「少說話，開口只講好話。」胡瓜則囑咐，「化毒為藥，冬壁逢春。」三句話的意思無非就是「寬容」，因此對於記者怎麼問，「何守正有小三嗎？」、「何家姊姊真的不好相處嗎？」、「最後一次看到何守正，他說了什麼？」、「何守正是正黃旗還是鑲黃旗？」等諸多問題，小嫻通通微笑不多說，只說了一句，「Le It Go！」