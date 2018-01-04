展望2018房市　賴正鎰：小宅與豪宅M型化更明顯

針對2018房市狀況，全國商總理事長賴正鎰今（4）日表示，北、中、高房市都在上揚軌道上、各求表現，都會區的小宅與豪宅市場M型化將更明顯，且為避免年底選舉干擾房市，多數建商將在上半年大舉推案搶市，估全年全台推案量可再成長15至21%，可望破9000億元。至於雨遮與屋簷不計價，他說成本恐轉嫁到房價上，甚至未來房屋建築外觀設計可能將不再講究，值得再觀察！

全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰根據去年市場表現推估分析，今年北、中、高各有新趨勢，像是雙北推案產品，受到少子化與總價效益影響，小宅比例可望拉高到5成5。大台中受鐵路高架化及捷運綠線即將完工通車，軌道沿線暢旺，將成熱門推案區，可望再推升台中房價。

至於大高雄推案持續往新興蛋白區擴展，比如大寮、仁武、橋頭與岡山，受益捷運與快速道路交通便捷與人口紅利，成為買賣交易量成長最快的區域，房價可望再補漲，蛋白區每坪均價有機會突破20萬元。

他說，北中南三大都會區將以18至25坪兩房小宅為主力，而豪宅市場今年將有新表現，豪宅以地段、設計個案較易獲企業主青睞，價格將會止跌回升，而小宅則以交通條件決定勝出機會，受到肥咖條款影響，企業主置產避稅，加速去化豪宅市場，將使小宅與豪宅M型化現象加劇。

另外，賴正鎰也說，去年推案型態多屬首購型中小坪數，單價親民，總銷金額6667.9億元、比前年同期增加27.3%，預估今年全台推案總額將再成長15-21％，有機會突破9000億元，推案戶數達6萬戶，回到8年前（2010年）的推案水準。

而針對房市，賴正鎰提出五大建言，包括一、「全面取消房價持有稅與交易稅」，取消課徵房地合一稅內外資持有兩年之35-45％交易重稅，讓房地產年推案總價回復一兆元。二、「加速高鐵沿線新興區域開發」。三、「社會住宅、智慧型全齡住宅列為重點政策」以關照小孩與銀養族全齡適居環境。四、「續辦自購住宅補貼利息的前兩年零利率購屋貸款」以減輕青年首購負擔。五、「加速都市更新」希望今年能完成都市更新條例修正案，以利加速改善都市風貌與人民居住環境。

另外，針對今年元旦起「雨遮、屋簷不登記、不計價」，賴正鎰與中華民國不動產代銷公會全聯會理事謝坤成都指出，在成本不變的情況下，成本恐轉嫁到房價上，甚至未來房屋建築外觀設計可能將不再講究，值得再觀察！還有實力堅強的建商，除了手上資金足、膽子大，也因為銀行利率很低，強力購地推案的情況還是會增溫。