台北河岸音樂季預算 觀傳局：依議會決議

台北市觀傳局針對今年河岸音樂季編列預算新台幣960萬元，議會委員會日前審議時刪減400萬元，准列560萬元；簡余晏3日在議會提及，因預算遭議會刪除，所以活動不放煙火。

台北市政府每年夏季舉辦「台北河岸音樂季」，主辦局處為觀光傳播局，去年舉辦第三屆河岸音樂季，因鄰近七夕，觀傳局在大稻埕碼頭推情人日主題活動，並宣布施放河景煙火秀。

市長柯文哲今天出席活動被問到今年大稻埕音樂季不放煙火是否呼應減少空污，柯文哲回應，市府有編預算，但預算被議員刪掉。

國民黨籍台北市議員王鴻薇受訪表示，市府對外提到今年河岸音樂季不能放煙火是因預算遭議會刪除，胡說八道，去年活動總預算為560萬元，北市府今年提出預算增400萬元，共960萬元，委員會認為不要浮濫編列活動預算，刪400萬元，且去年活動預算可放煙火，為何今年還要增列。

簡余晏在議會受訪時說，希望外界不要誤解市長意思，活動編列預算400萬元沒通過議會審議，自己要負政策責任，會向市長報告，且委員會日前審議時，有議員要求基於環保，希望活動不放煙火，自己也當下承諾今年河岸音樂季不放煙火，預算會依議會決議。1070104