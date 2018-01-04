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MLB／紅襪想挖來馬丁尼茲　林子偉並不擔心

記者黃建霖／台北報導2018/01/04 16:21
▲林子偉。（圖／黃建霖攝）
▲林子偉。（圖／黃建霖攝）

我國旅美球星林子偉去年球季打出自己工具人的價值，靠著穩定的打擊和二三游之間的滴水不漏的守備，逐步在球隊中佔有一席之地。不過根據美媒報導，紅襪近期打算簽下上季敲出45轟的重砲J.D. Martinez(馬丁尼茲)，可能會對他的上場機會造成影響，不過對此林子偉受訪時表示並不擔心。

「我是以二三壘為主，而他(Martinez)以外野為主，和我的位置不太一樣。」林子偉認為，自己休賽季時當然也會關心球隊的動態，知道有大咖球星要來也會擔心，不過他認為既然去想這些會影響心情，那不如就不要去想。

在去年打出身價，林子偉今年有機會直接在開季就在大聯盟，所以他也認為今年春訓很不一樣，下了很多功夫來讓身體變得更強壯，希望能應付更長的賽季，很期待球季快點開打。

「目標就是希望春訓能身體健康，開季就在大聯盟；如果沒辦法達成，那也希望能在小聯盟維持好的成績。」林子偉在被問到新賽季的目標時，如此表示。

去年因為女兒出世，所以林子偉無緣和球隊一起在季後賽中打拼，不過他對此並不後悔，認為自己現在的第一順位就是女兒，私底下生活當然是女兒的事最重要。

另外，林子偉也坦言當新手爸爸並不容易，就跟學習棒球一樣，一切都要重新來學習，不過好在女兒是很乖的那一型，晚上不哭也不鬧，會直接睡到早上，所以自己不至於很累。


▲林子偉(右)和呂彥青(左)到Subway體驗做潛艇堡。（圖／黃建霖攝）

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