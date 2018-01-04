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政治

外資撤離？行政院評估：美稅改對我影響有限

記者陳弘志／台北報導2018/01/04 16:29
▲國發會評估，美國稅改對台灣的經濟影響應該有限，不必太擔心。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.01.04）
▲國發會評估，美國稅改對台灣的經濟影響應該有限，不必太擔心。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.01.04）

行政院長賴清德今（4）日在行政院會聽取國發會「美國稅改對我國影響及因應策略」報告。國發會表示，美國通過「減稅與促進就業法案」，透過調降稅率與簡化稅制，引導資金重回美國投資，勢必對全球經濟、產業、金融市場造成衝擊。但國發會評估，美國稅改對台灣的經濟影響應該有限，不必過於擔心。

國發會指出，美國稅改方案有助提升個人可支配所得，帶動美國民間消費增加，進而提高我對美出口，但長期激勵效果，仍待觀察。

此外，台商如果為美國企業供應鏈上下游、使用美國原物料生產、或以美國為消費市場，基於就近服務客戶或接近供應鏈，赴美設廠投資的機會將提高。國發會表示，我國可掌握企業赴美設廠衍生的機械設備需求，加強台美產業合作，積極融入美國在地價值鏈體系。

國發會指出，我國目前正積極洽簽租稅協定及優化稅制，以降低美國稅改的影響。此外，台灣國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛，加上新台幣匯率維持動態穩定，我國幾無外債，承受國際資本流動的能力相對亞洲其他國家為佳，美國稅改對我方的影響有限；但我國仍將持續關注市場變化，適時採取措施。

國發會表示，我國可望受惠於美國民間消費及經濟成長升溫與出口提振。政府相關部門將持續優化國內投資環境、完善國內稅制，以及強化台灣在地的內需商機，並掌握對美出口契機與強化雙邊新興產業合作利基，以因應美國稅改對台灣的可能影響。

關鍵字行政院國發會美國稅改外資
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