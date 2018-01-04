外資撤離？行政院評估：美稅改對我影響有限

行政院長賴清德今（4）日在行政院會聽取國發會「美國稅改對我國影響及因應策略」報告。國發會表示，美國通過「減稅與促進就業法案」，透過調降稅率與簡化稅制，引導資金重回美國投資，勢必對全球經濟、產業、金融市場造成衝擊。但國發會評估，美國稅改對台灣的經濟影響應該有限，不必過於擔心。

國發會指出，美國稅改方案有助提升個人可支配所得，帶動美國民間消費增加，進而提高我對美出口，但長期激勵效果，仍待觀察。

此外，台商如果為美國企業供應鏈上下游、使用美國原物料生產、或以美國為消費市場，基於就近服務客戶或接近供應鏈，赴美設廠投資的機會將提高。國發會表示，我國可掌握企業赴美設廠衍生的機械設備需求，加強台美產業合作，積極融入美國在地價值鏈體系。