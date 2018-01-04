克里斯漢斯沃與「她」滾床放閃　坦言都是直接來

改編自真實機密反恐任務的史詩戰爭鉅片《12猛漢》（12 Strong），即將於 1 月19日上映，此電影描述911恐攻後，一支12人的美軍「綠扁帽」特種部隊小組潛入中東對抗5萬恐怖分子，由克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演的隊長不只在沙場大展英勇果斷的超強戰鬥力，赴戰場前也展現柔情似水的一面，對戲中妻子說出愛的宣言，而這次飾演妻子的正是他現實生活中的愛妻，也是在《玩命關頭》系列中飾演女警而備受注目的艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）。
克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇2人在大銀幕上首度同框飾演夫妻，不僅親吻曬恩愛，還有在床上摟抱道別離的感人「床戲」，舉動親密宛如真實生活再現。談及與愛妻共演，漢斯沃說兩人不用培養默契就能自然而然流露真情。
克里斯漢斯沃被問到為何會有這次難得的共演機會，他笑說：「一切都是劇組的決定。當時我正在趕拍《雷神索爾3：諸神黃昏》，想到要投入新片拍攝就覺得精疲力盡，但劇組剛好提議希望由艾兒莎演我戲中的妻子，一聽到我精神都來了，所以覺得這建議很棒，躍躍欲試。」
▲克里斯漢斯沃主演的新電影《12猛漢》將於1月19日上映。（圖／威望國際娛樂提供 , 2018.01.04）
拍攝《12猛漢》的「床戲」後，克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇他們分別在各自的IG上傳同一張側拍照，巴塔奇留言寫道：「跟銀幕上與銀幕下的最愛克里斯漢斯沃一起拍《12猛漢》」，漢斯沃則寫道：「拍攝《12猛漢》第二天，發現我跟老婆躺在床上，通常我去拍片代表老婆可以擺脫我，但親愛的，可惜今天妳逃不開我。」兩人隔空放閃，感情親密令人稱羨。