創業可以很創意 虎科大推發想交流

虎尾科大校長覺文郁指出，年輕人在創業之初，往往因為現實社會及情況的重重阻礙，導致許多人放棄自己的夢想，屈服於現實，為了讓有意創業的師生，面對創業、募集資金和實踐夢想提早未雨綢繆，於是規劃發想論壇及交流大學社會責任實踐。

（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）創業可以很創意，夢想並非遙不可及，虎尾科技大學今天舉辦發想論壇，讓學子天馬行空發揮創意，並進行大學社會責任實踐交流，分享奉獻服務的心得。

虎尾科大產學合作及服務處長羅朝村指出，邀請企業家分別以「創新創業投顧目標」、「創業歷程」及「卸除大學的心理圍牆」專題演講，分享心得，並跨校交流討論大學社會責任實踐。

覺文郁指出，推廣台灣在地MIT認證及金綠標章，提供產業導引式人才培育專案，以「企業人才需求」為導向，媒合師生及企業廠商，設計客製化的培訓課程及產學研究計畫，是科技大學正努力邁進的方向。

覺文郁表示，這場論壇會議，在扮演創新創業的橋梁，希望讓有志的新生代，經由企業家分享的投顧說明、創業心路歷程及社會回饋，瞭解「社會實況」及可運用管道，實踐創新的夢想與創業的目標。1070104