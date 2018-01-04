綠委提案增輪班間隔把關機制 政院贊同

民進黨團日前提出修正動議，「因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時」。

行政院版草案規定，勞工工作採輪班制者，更換班次時，至少應有連續11小時休息時間。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得變更休息時間不少於連續8小時。雇主僱用勞工人數在30人以上，依前項但書規定變更勞工休息時間者，應報當地主管機關備查。

（中央社記者顧荃台北4日電）民主進步黨立法院黨團日前增訂勞動基準法修正草案中輪班間隔可放寬到8小時規定的把關機制，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院認為這是可行做法，將請勞動部研議把關機制。

徐國勇上午出席行政院院會後記者會時表示，立法委員希望加強輪班間隔時數監督機制，由勞動部與其他中央目的事業主管機關審核同意後，才會實施放寬到8小時彈性。行政院認為這是可行做法，對此表示尊重，並請勞動部就民進黨團版本研議相關把關機制。

他說，未來如果照這版本修法通過，政府會把關，要政府公告可適用例外8小時行業才可適用，「例外就是例外，不會變原則」。

徐國勇表示，輪班間隔規定只適用於輪班制，一般朝9晚5上班族，不是輪班制就不適用這條規定；輪班如果是兩班制，就是工作12小時、休息12小時，也沒有輪班間隔11小時或8小時問題。

他說，如果是輪3班制勞工，上班8小時，一定會有16小時休息時間，只有更換班別銜接點時，才會用到例外8小時，不會產生過勞狀況，修法就是要給企業與勞工彈性。

徐國勇表示，昨天監察院糾正行政院，指民國105年勞基法修法事前評估和彈性不足，但行政院長賴清德自去年9月8日上任後，在15日就提出勞基法再修法可能性，且在立法院總質詢期間，至少用2個月時間，蒐集立委、企業界和各方意見。

他說，如果監察院認為上次勞基法修法事前評估和彈性不足，這次修法都有相關評估和考量，「監察院應該要肯定這一次修法」。1070104