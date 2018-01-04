政策擬增第三性別 性平處將跨部會研商

（中央社記者侯姿瑩、劉麗榮台北4日電）行政院性別平等處今天表示，為確保跨性別、陰陽人等多元性別者權益，增加第三性別選項是政府政策方向，性平處正盤點相關法規與表單，將盡快召開跨部會會議，研商具體作法。

性平處表示，增加男、女之外的第三性別選項是政府既定的政策方向，去年9月由行政院政務委員林萬億召開會議，指示各相關部會進行盤點相關法規與表單。後因政委業務調整，目前相關業務由政委羅秉成負責督導。

性平處指出，目前正在盤點相關法規與表單，並請各相關部會補齊資料，待盤點完畢後，會由羅秉成盡快召開跨部會會議，進一步研商短中長期推動的具體做法；因為牽涉許多部會與涉及許多層面，預計需要多次研商。