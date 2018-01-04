在電影裡尋見自己的故事　《幸福路上》呈現台灣人回憶

電影「幸福路上」在台灣大道市政大樓舉辦台中宣傳記者會，包括新聞局卓局長、台中市影視發展基金會執行長林盈志及副執行長吳蓓琳等人都到場力挺，該片導演宋欣穎也出席分享創作歷程，並致贈一幅市長林佳龍與台中人「貝蒂」合影的Q版畫像，還有以「168」門牌號碼象徵「一路發」的台中幸福大道電影海報，感謝台中市對電影製作的大力協助，氣氛熱鬧溫馨。

國產動畫電影「幸福路上」以女主角林淑琪尋找幸福的成長故事，帶領觀眾穿梭台灣80年代至今的各種時代變遷，全片獲台中市政府新聞局拍片補助，片中並形塑了女主角最重要的朋友台中人「莊貝蒂」一角，呈現了台中市街道、糕餅店、醫院等場景，將於明日全台上映。市府新聞局長卓冠廷今(4)日預祝電影票房長紅，邀請大家一起支持，進到電影院來尋找自己的故事。

卓冠廷表示，導演宋欣穎102年創作的動畫短片幸福路上廣獲肯定，之後開始籌拍動畫電影，歷時約4年，明日將正式上映，這不僅是導演個人的嘗試，也是台灣動畫的共同嘗試，台中市有幸成為片中的一部分，他感到與有榮焉，也很感動。「幸福路上」在台灣共有近80座戲院上映，台中市也有8間，邀請大家一起來觀賞電影，從中尋找自己的故事，相信對耕耘動畫的台灣影視人才也是很大鼓舞，預祝票房一路長紅，陪伴觀眾們一路幸福。

卓冠廷指出，市長林佳龍支持(動畫、漫畫、遊戲)及影視產業發展，「幸福路上」獲市府拍片補助；市府從104年起並每年舉辦台中國際動畫影展，宋欣穎導演並曾經擔任台中國際動畫影展講座嘉賓，也曾協助台中電影放映季設計活動主視覺，片中女主角林淑琪(小琪)更擔任放映季代言人，在宣導電影分級也可見小琪身影。

宋欣穎表示，「幸福路上」可說是一部「雙城故事」，透過片中女主角林淑琪的成長與悲傷喜樂，回顧台灣發展歷程；小琪的好朋友「莊貝蒂」則是台美混血兒，雖然兩人成長後過著不一樣的人生，但共同經歷了例如九二一大地震、總統大選等，是一部回家的故事，也是成長故事，更呈現了台灣人回憶。邀請台中市民一起進到電影院，從中找尋自我。