少婦常頭暈不敢懷孕　檢查發現耳石症引起

林姓少婦「頭暈」達2年之久，擔心懷孕的時候會暈到受不了昏倒，因此到衛福部豐原醫院神經內科求診；經醫師陸建民檢查後發現患者是因「耳石症」引起，只要經過復位就可以改善。

林姓少婦（30歲）說，她從104年9月間開始，有時候在低頭、躺下、或是在床上翻身等動作，就會覺得天旋地轉，但一下子就過去了，2年來的「暈」一直跟著她；直到去年底，想在2018年生一個寶寶，又擔心懷孕期間會因為暈到受不了昏倒，才到豐原醫院神經內科求診，希望能將這個症狀治療好。

豐原醫院神經內科醫師陸建民檢查後表示，患者的症狀屬良性陣發性位置性暈眩，俗稱「耳石症」。特殊點是躺在床上的時候反而特別暈，不像其他的暈眩大部分是在走路或活動的時候比較暈。