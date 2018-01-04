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少婦常頭暈不敢懷孕　檢查發現耳石症引起

記者黃玿琮／台中報導2018/01/04 16:37
▲神經內科陸建民醫師為患者檢查後，發現患者暈眩是因「耳石症」所引起的症狀。（圖／豐原醫院提供，2018.1.4）
▲神經內科陸建民醫師為患者檢查後，發現患者暈眩是因「耳石症」所引起的症狀。（圖／豐原醫院提供，2018.1.4）

林姓少婦「頭暈」達2年之久，擔心懷孕的時候會暈到受不了昏倒，因此到衛福部豐原醫院神經內科求診；經醫師陸建民檢查後發現患者是因「耳石症」引起，只要經過復位就可以改善。

林姓少婦（30歲）說，她從104年9月間開始，有時候在低頭、躺下、或是在床上翻身等動作，就會覺得天旋地轉，但一下子就過去了，2年來的「暈」一直跟著她；直到去年底，想在2018年生一個寶寶，又擔心懷孕期間會因為暈到受不了昏倒，才到豐原醫院神經內科求診，希望能將這個症狀治療好。

豐原醫院神經內科醫師陸建民檢查後表示，患者的症狀屬良性陣發性位置性暈眩，俗稱「耳石症」。特殊點是躺在床上的時候反而特別暈，不像其他的暈眩大部分是在走路或活動的時候比較暈。

主要原因是內耳的半規管中有些微粒，掉落其中或黏在某部分的結構；當患者轉動到那個半規管的方向時，微粒在管中的移動會有誘發病人的暈眩，這種暈眩一般在數秒鐘之內就消退了。

陸建民醫師指出，每一側的耳朵各有前、後及平行三個半規管，至於是哪個半規管出問題可以藉一些臨床的誘發試驗來確定；像是一些基本平衡測試，請她坐到床上，誘發試驗讓她頭轉右側再瞬間後躺時，看到強烈的眼振，確定她是右側後半規管中的「耳石症」。

患者經過一次的耳石復位術，就診3天後突然覺得困擾她2年多如影隨形的問題消失；一周後回門診，誘發試驗不再引發頭暈跟眼振，讓她終於可以放心懷孕了。

關鍵字衛福部豐原醫院神經內科暈眩耳石症
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