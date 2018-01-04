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中央社

NBA塞爾蒂克6人得分雙位數 痛宰騎士

中央社2018/01/04 16:23
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社波士頓3日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天有6名球員得分雙位數，板凳球員羅齊爾（Terry Rozier）拿下全隊最高的20分，幫助球隊在這場東區聯盟大戰以102比88擊退客隊克里夫蘭騎士。

塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）和板凳球員史瑪特（Marcus Smart）各拿15分，後衛布朗（JaylenBrown）砍14分，厄文（Kyrie Irving）和霍福德（AlHorford）分別貢獻11分和9個籃板。東區聯盟龍頭塞爾蒂克戰績提升到31勝10敗。

法新社報導，騎士前鋒詹姆斯（LeBron James）拿下全隊最高的19分，抓7籃板並送出6次助攻。騎士今天輸球後戰績來到25勝13敗，在東區聯盟排名第3，落後塞爾蒂克和多倫多暴龍。

騎士中鋒洛夫（Kevin Love）在第2節末段傷到右腳踝，今天11投1中全場只得2分。

騎士的湯瑪斯（Isaiah Thomas）昨天復出後，今天坐了一整晚板凳沒上場。自從塞爾蒂克交易換來厄文並把湯瑪斯送進騎士後，湯瑪斯因臀傷而錯過2個多月賽事。

湯瑪斯在比賽開始前與結束後，都和塞爾蒂克的前隊友擁抱及微笑。當他出現在記分板的電視螢幕上，波士頓球迷隨即起立鼓掌歡迎。前塞爾蒂克球員克勞德（Jae Crowder）同樣獲得掌聲。（譯者：中央社陳彥鈞）1070104

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