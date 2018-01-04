空氣差咽喉病患增 外出運動恐吸更多霧霾

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣空氣品質不佳，醫師發現，門診咽喉炎病患變多，症狀大多為咳嗽、喉頭感覺卡卡。醫師提醒，空氣品質不佳時若外出運動，會因為大口吸氣及劇烈換氣，吸進更多的霧霾。
彰化地區今天上午空氣品質不佳，天空一片霧濛濛，能見度欠佳，根據行政院環境保護署空氣品質監測網資料，中部地區的空氣品質指標呈現紅色警示，對所有族群都不健康。
衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，冬天只要空氣不佳，門診就會出現許多咽喉炎的病患，症狀大多是咳嗽、喉頭感覺卡卡的，主要是因為患者對於髒空氣比較敏感，除了開藥之外，他通常會請患者在空氣品質不佳的時候，避免外出，如果一定要外出的話，一定要戴上口罩。
許嘉方指出，空氣品質不佳時，民眾如果外出運動，會因為大口吸氣以及劇烈換氣，會吸進更多的霧霾，細懸浮微粒（PM2.5）會進入肺泡，穿透到微血管，危害身體。
衛生福利部彰化醫院胸腔內科醫師張子晏則說，空污嚴重的時候，氣喘以及肺阻塞急性發作的患者會增加，空污會導致氣管加快收縮，容易引發喘鳴、呼吸困難等急性症狀。
張子晏表示，他建議使用智慧型手機的民眾安裝可以監測PM2.5空污指數的應用程式，出門前如果看到空氣品質達到紅色警戒，就戴上口罩，如果是要外出運動，建議最好改在家中做伸展操或使用運動器材，如果家裡有空氣清淨機也可以打開，維護空氣品質。1070104