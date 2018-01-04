空氣差咽喉病患增 外出運動恐吸更多霧霾

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化縣空氣品質不佳，醫師發現，門診咽喉炎病患變多，症狀大多為咳嗽、喉頭感覺卡卡。醫師提醒，空氣品質不佳時若外出運動，會因為大口吸氣及劇烈換氣，吸進更多的霧霾。

彰化地區今天上午空氣品質不佳，天空一片霧濛濛，能見度欠佳，根據行政院環境保護署空氣品質監測網資料，中部地區的空氣品質指標呈現紅色警示，對所有族群都不健康。

衛生福利部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，冬天只要空氣不佳，門診就會出現許多咽喉炎的病患，症狀大多是咳嗽、喉頭感覺卡卡的，主要是因為患者對於髒空氣比較敏感，除了開藥之外，他通常會請患者在空氣品質不佳的時候，避免外出，如果一定要外出的話，一定要戴上口罩。