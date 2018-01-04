處理村長補助費差別待遇 北埔鄉長遭彈劾

仉桂美和江明蒼會後舉行記者會說明彈劾原因，監委指出，按照「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，村長事務補助費每月新台幣4萬5000元，按照內政部和行政院主計總處函示，村長事務補助費無須檢據核銷，供村長彈性運用；村辦公費則從這4萬5000中提列一定比例支應，須檢據核銷。

監察院今天早上舉行會議，以8票對4票通過監委仉桂美和江明蒼提案，彈劾姜良明。

（中央社記者呂欣憓台北4日電）新竹縣北埔鄉長姜良明處理北埔鄉外坪村和水?村的村長事務補助費方式和其他村都不同，監察委員認為姜良明長期置法令於不顧，違反公務員服務法規定，依法彈劾姜良明。

不過監委調查發現，姜良明從民國105年2月起，要求北埔鄉外坪村和水?村的村長事務補助費中，需提列4萬2000元為須檢據核銷的村辦公費，其餘3000元才是不用檢據核銷的村長事務補助費，和北埔鄉其他7個村的處理方式都不相同。

監委指出，姜良明的做法沒有正當理由而且有差別待遇，不符合行政程序法中相關的條文。

此外，監委也指出，內政部106年7月廢止村長事務補助費中提列一定比例為村辦公費，改為從次月的事務補助費中覈實扣抵，但姜良明從106年8月開始，要求外坪村和水?村以全數檢據核銷方式核撥村長事務補助費。

監委認為，這和內政部、主計總處及新竹縣政府相關函示意旨不符，無正當理由且有差別待遇，違反平等原則，姜良明長期置法令於不顧，違反公務員服務法規定，違失情節明顯且重大，因此依法彈劾，全案將送公務員懲戒委員會處理。1070104