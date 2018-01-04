廣編／聯邦銀行攜手一卡通贊助伊甸基金會

孩子的起跑點，是人生的第一個階段，往往也是最容易被忽略的時期。伊甸基金會長期關心每一位0至6歲兒童發展，把握學習最快速的黃金期，提供遲緩兒「慢飛天使」早期療育服務。伊甸基金會今（4）日舉辦「一卡愛心 無限通行」記者會，主要贊助單位聯邦銀行及一卡通應邀出席參加揭幕儀式，此次活動現場，特地邀請旅美球星兼超級奶爸的陳偉殷擔任公益大使，分享連續兩年關心慢飛天使的點滴，並呼籲社會大眾重視慢飛天使的療育需要，期盼各界共同投入資源，讓孩子的未來無限通行。

聯邦銀行與一卡通和伊甸基金會首次合作發行愛心公益卡，邀請陳偉殷擔任本活動公益大使，三方攜手聯合發行三款「陳偉殷一卡通公益卡」，自107年1月5日起至一卡通官網或Yahoo超級商城購買限量版「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，每購買乙張，一卡通與聯邦銀行就為您捐出100元，作為伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」經費。