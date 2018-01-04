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廣編／聯邦銀行攜手一卡通贊助伊甸基金會

本報訊2018/01/04 17:21
▲聯邦銀、一卡通和伊甸基金會聯合發行「陳偉殷一卡通公益卡」，邀請陳偉殷擔任公益大使。左起為聯邦銀行涂洪茂副總經理、一卡通施勝耀董事長、公益大使陳偉殷及伊甸基金會林文賓副執行長。（圖／公關照片）
▲聯邦銀、一卡通和伊甸基金會聯合發行「陳偉殷一卡通公益卡」，邀請陳偉殷擔任公益大使。左起為聯邦銀行涂洪茂副總經理、一卡通施勝耀董事長、公益大使陳偉殷及伊甸基金會林文賓副執行長。（圖／公關照片）

孩子的起跑點，是人生的第一個階段，往往也是最容易被忽略的時期。伊甸基金會長期關心每一位0至6歲兒童發展，把握學習最快速的黃金期，提供遲緩兒「慢飛天使」早期療育服務。伊甸基金會今（4）日舉辦「一卡愛心 無限通行」記者會，主要贊助單位聯邦銀行及一卡通應邀出席參加揭幕儀式，此次活動現場，特地邀請旅美球星兼超級奶爸的陳偉殷擔任公益大使，分享連續兩年關心慢飛天使的點滴，並呼籲社會大眾重視慢飛天使的療育需要，期盼各界共同投入資源，讓孩子的未來無限通行。

聯邦銀行與一卡通和伊甸基金會首次合作發行愛心公益卡，邀請陳偉殷擔任本活動公益大使，三方攜手聯合發行三款「陳偉殷一卡通公益卡」，自107年1月5日起至一卡通官網或Yahoo超級商城購買限量版「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，每購買乙張，一卡通與聯邦銀行就為您捐出100元，作為伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」經費。

今伊甸基金會記者會現場，接受陳偉殷擁抱的小嘉賓，是今年四歲的琦琦，她和姐姐皆遇到了發展遲緩的問題。姐姐目前就讀國小二年級，目前已經跟上了學習進度，但是琦琦的學習落後較為嚴重。媽媽在琦琦一歲七個月時，帶她進入伊甸的桃園市第一區早期療育社區資源中心，接受時段療育課程，從不會走不會爬，只能在地上用力哭表達想玩的心情，經過一年十個月的早期療育，終於學會走路和上下樓梯，動作能力大幅提升，更開心的是她學會了開口叫媽媽，目前轉銜至一般幼兒園且在校適應良好，能力持續進步中，著實讓琦琦媽媽備感欣慰。

人生的起跑點都不盡相同，有愛扶持就能讓大家一起前進！聯邦銀行與一卡通和伊甸基金會攜手合作，呼籲社會大眾一起關懷慢飛天使的學習與成長，為慢飛天使們募集百萬的早期療育經費，一同響應「一卡愛心 無限通行」公益活動，活動預購期間1月5日起至1月18日，還送特別預購驚喜禮！只要於一卡通yahoo超級商城預購「伊甸陳偉殷公益紀念一卡通」，就可參加抽獎。幸運的朋友有機會擁有陳偉殷親筆簽名球衣、T-Shirt、簽名球及限量簽名一卡通公益卡等多項限量商品。

活動詳情請上：伊甸基金會活動專頁loveipass.eden.org.tw，或電洽伊甸捐款專線(02)2230-6685，劃撥帳號05793779，戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註：一卡愛心 無限通行。

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