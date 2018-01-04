孩子吃魚好處多　頭好壯壯助好眠

多項實驗證實，吃魚好處多多，魚肉屬於優質蛋白質，營養也相當豐富，美國最新研究指出，每周至少吃一次魚的小孩，不僅睡眠品質較好，智商也比不吃魚的孩子高，研究刊登在英國的大規模學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）。
美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的Jianghong Liu教授表示，研究者對中國共541名9到11歲的青少年進行測驗，其中54%是男孩、46%是女孩，在一個月之內完成了一份調查問卷，研究對象在填寫問卷時，需選擇吃魚的頻率，選擇範圍從「從不吃」到「至少每周1次」；同時也透過韋氏兒童智力量表（修訂版），來測量這些青少年的智商，考查他們的詞彙和編碼等口頭及非口頭的技能。
此外，研究者也請研究對象的父母回答孩子的睡眠習慣問卷，內容是關於睡眠質量的問題，其中包括睡眠持續時間、夜間醒來頻率或白天嗜睡等問題。
研究結果發現，與每周吃兩次魚的孩子相比，1個月內只有吃兩次魚的孩子智商較低，平均低了4.8分左右；另外，研究者也發現，孩子吃越多魚，睡眠品質越好，進而促使白天的學習狀況較好。
Jianghong Liu認為，從研究中得知這樣的結果，建議無論孩子在學校或是家中，長輩都應多提供魚類給孩子食用，以促進他們的睡眠品質與學習表現，相當於獲得雙重好處。