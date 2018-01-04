益品書屋東海巡迴展　戴勝益：用餐飲翻轉孩子未來

戴勝益提起他的事業第二春─益品書屋，有滿滿欣慰。他說，成立書屋完全是公益事業，全為推廣閱讀風氣。讓人開心的是，一年半來，迴響熱烈，不只廣受民眾喜愛，「有人一進去，就不想出來」，更引來很多退休族「跟風」，保守估計，已有20人跟他接洽，有意結盟創書屋當為退休志業。

由王品集團創辦人戴勝益成立的益品書屋，計畫全省走透透推廣閱讀。今年首站走入東海大學，免費提供400本精裝餐飲書籍，舉辦為期二周書展，是師生收到最好的新年禮物。戴勝益主張「用餐飲翻轉孩子未來」，因而期許年輕人多閱讀，因這些書而富、而貴，甚至創造出更多「戴勝益」。



▲益品書屋董事長戴勝益在書展揭幕式中，期許用餐飲翻轉孩子未來。（圖／記者金武鳳攝 , 2018.1.4）

「這是良性循環，鼓勵民眾多閱讀！」而為了積極推動，戴勝益更計畫全省走透透，主動將書籍提供出去，讓更多人受益分享。據了解，去年己在北中南舉辦三場書展，今年選中台灣最具餐飲代表的東海大學做為首站，總共搬來四百本圖文並茂的精裝餐飲書籍，有工具書，也有專業及知識類，其中不少是戴勝益不辭辛勞從國外扛回來的。

東海大學副校長王立志，感謝戴董事長分享書香之舉。他也強調，東海大學人文薈萃，是一所重視文化、社會、生態及經濟永續發展的學校，戴勝益創辦書屋推廣閱讀，是文化永續創新典範，東海期待能成為永遠伙伴。

今天書展開幕，很多師生湧入參觀。戴勝益趁勢和年輕人分享創業歷程。他說，29年前，他不帶走家中一分錢，自行出去創業做餐飲。在他心中有份堅持，就是要做出讓人尊敬的餐飲業，包括剷除傳統餐飲業不良習性，如賭博、不學無術和低水平等。這些堅持，他創辦的王品集團全做到了，並形成王品企業文化。多年來，王品成為年輕人最想進入的企業，連福利特好的台積電都排第二，證明王品是受重視的企業，他備感光榮。



▲書展第一天，學生圍著戴勝益談餐飲，論知識，人氣超夯。（圖／記者金武鳳攝 , 2018.1.4）

「用餐飲翻轉孩子未來」是戴勝益的主張。他認為，餐飲業門檻較低，不像高科技創業，動輒須要數億資本。餐飲業不論財富多寡都可開店，而且，第一家賺錢了，可以開第二家，如此一家家累積財富，就能打造一片江山。這就是他主張「餐飲可以翻轉孩子未來」的論點，尤其是貧窮孩子的未來。

為此，他希望更多人從事餐飲，而他提供的書籍是最好的指南，尤其能成為精裝書籍，大多屬於專業經典，戴勝益期許東海大學學生都能好好閱讀與運用，未來能因為這些書而富貴，甚至成為另一個「戴勝益」。